Francisco J. Lombardi: "Trato, en la medida de lo posible, de generar un pensamiento crítico"

El director Francisco J. Lombardi, Premio Retrospectiva del 29 Festival de Cine de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Francisco J. Lombardi recibe en la noche de este jueves en el Teatro Cervantes el Premio Retrospectiva del 29 Festival de Cine de Málaga. El certamen premia la trayectoria de uno de los directores más reconocidos del cine latinoamericano, con más de un centenar de premios en su haber. "Mi preocupación generalmente es tratar de que mis películas sean vistas por la mayor cantidad de público", ha reconocido el cineasta peruano.

"Me interesa mucho que mis películas sean una ficción, que parezcan una ficción. Crear personajes, crear un desarrollo, crear conflictos, contar una historia como si el espectador estuviera viendo una película como cualquier otra, pero con un contenido, con una historia distinta", ha explicado Francisco J. Lombardi sobre su estrategia para tratar los temas que le interesan en sus películas.

Lombardi se ve a sí mismo como "un cineasta urbano" que ha desarrollado su carrera en "un país que genera muchas historias. Es un país además muy complejo, muy diverso, con culturas muy diferentes". Además, ha indicado que se acerca a las historias "siempre con las mismas armas", buscando una "narración clásica".

Esa condición urbana de su cine contrasta con las expectativas que el director cree que desde fuera se tienen sobre el cine peruano: "Me ocurre, cuando voy a festivales, que las películas peruanas que esperan son películas que tienen que ver más con historias habladas en idiomas originarios, en quechua o en aimara. Porque la imagen del Perú -y es cierto, la esencia del Perú- está en la sierra, en los mundos campesinos de las tradiciones ancestrales", ha desarrollado el cineasta.

Entre los recuerdos que le han dejado sus películas, Lombardi ha compartido la polémica generada por 'La boca del lobo': "Fui citado por el nivel más alto del Ministerio de Defensa para pedirme que la película no fuese exhibida".

"Las películas que hago habitualmente son películas que tienen que ver con el contexto de lo que está pasando en Perú. Y trato, en la medida de lo posible, de generar un pensamiento crítico", se ha sincerado Lombardi sobre cuál es la motivación principal de su cine.

Además de para recibir el Premio Retrospectiva, Francisco J. Lombardi se ha acercado al 29 Festival de Málaga para presentar a concurso en la sección oficial el largometraje 'El corazón del lobo'. Con esta cinta sobre la violencia de Sendero Luminoso, el director cierra una "especie de deuda que tenía conmigo mismo".

Francisco J. Lombardi nació en Tacna, Perú en 1949. Estudió cinematografía en la Escuela de Cine de Santa Fe, Argentina. De regreso a Lima trabajó como crítico de cine en la revista 'Hablemos de Cine' y posteriormente en el diario 'Correo'. En 1974 inicia su carrera como realizador rodando cortometrajes hasta 1976 año en el que filma su primer largometraje, 'Muerte al amanecer', seleccionado para varios festivales internacionales y que logró una mención en el festival de Locarno y premios en La Habana y Cartagena.

Su reconocimiento internacional se consolida con la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa La ciudad y los perros, que es seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes y gana sucesivamente diversos premios internacionales, entre ellos la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián (1985).

Entre sus reconocimientos más importantes está el haber ganado en dos ocasiones la Concha de Plata al mejor director en el Festival de San Sebastián por sus películas 'Bajo la piel' (1996) y la ya citada 'La ciudad y los perros' (1985).