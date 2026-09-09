Francisco Salado refrenda el compromiso de la Diputación con el Málaga CF

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recogido su abono del Málaga CF, junto al alcalde y la delegada del Goierno andaluz en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recogido este miércoles su abono del Málaga CF y ha refrendado su compromiso y el de la institución provincial que representa con el club.

Salado ha acudido al estadio de La Rosaleda junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro, quienes han sido recibidos por el director general del Málaga CF, Kike Pérez.

"La Diputación de Málaga mantiene desde hace años un apoyo muy importante al Málaga CF, que se manifiesta a través de la marca promocional Sabor a Málaga y a través de Turismo Costa del Sol, en una travesía que ha llevado al club desde Segunda a Primera RFEF y que este año le ha devuelto a Primera, el lugar que nos corresponde", ha afirmado.

Según ha señalado en un comunicado el presidente de la Diputación, "no va a ser una temporada sencilla, pero este grupo nos ha dado muchas alegrías y nos ha demostrado que merece la confianza de todos los aficionados".

En este sentido, Salado ha recordado que Sabor a Málaga, la marca con la que la Diputación promociona los productos agroalimentarios de la provincia, acompaña al Málaga CF como patrocinador principal desde hace cinco años, en un camino marcado por "la ilusión de seguir creciendo y llevando el nombre de nuestra provincia por todo el mundo".