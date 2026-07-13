Francisco de la Torre anuncia que volverá a repetir como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este lunes que volverá a repetir como candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales de 2027.

Así lo ha asegurado el regidor malagueño a los periodistas, después de condicionar su decisión final durante todo este tiempo a poder cambiar su agenda para tener más tiempo para la actividad deportiva y descansar un poco más, entre otros aspectos.

Durante su comparecencia, De la Torre ha afirmado que se siente "útil" a la ciudad; "y acepto que ese sentimiento de ser útil pueda prolongarse en el tiempo más allá de lo que es esta corporación", ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que la respuesta es sí a volver a presentarse para "seguir trabajando con entrega, dedicación al servicio de todos los malagueños, del bien común para continuar la trayectoria de éxito que ciudad ha tenido estos años".

Francisco de la Torre, de 83 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando la exalcaldesa Celia Villalobos fue nombrada ministra. Posteriormente, fue candidato en 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 y tal y como ha anunciado este lunes optará a la reelección en 2027.

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