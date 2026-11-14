Fuengirola (Málaga) conmemorará el 25N con una amplia programación de actividades

La concejala de Fuengirola Critina Bornao presenta la programación diseñada con motivo del 25N - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha organizado una amplia programación de actividades durante el mes de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el Área de Igualdad, contempla acciones de sensibilización y prevención dirigidas a distintos sectores de la población, así como propuestas formativas, culturales y participativas para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra esta lacra.

La concejala de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Cristina Bornao, ha destacado que el objetivo municipal es "seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, en la que ninguna mujer tenga que sufrir violencia y en la que todos seamos conscientes de la importancia de prevenir, detectar y actuar ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres".

Al respecto, Bornao ha subrayado la importancia de trabajar desde diferentes ámbitos y edades, con especial atención a la prevención desde la infancia y la adolescencia. Por ello, durante todo el mes de noviembre se desarrollarán talleres de sensibilización en los centros educativos de Fuengirola.

En Educación Primaria se impartirá 'La brújula del buen trato', centrado en valores como el respeto, la empatía, la confianza, la igualdad y el cuidado mutuo. Por su parte, el alumnado de Secundaria participará en 'Red Flags. Aprende a detectarlas', una actividad orientada a identificar de forma temprana las señales de violencia de género, especialmente en las relaciones afectivas y los entornos digitales.

Entre las propuestas dirigidas a la ciudadanía destacan dos talleres de Jansu Do y defensa personal para mujeres, que serán impartidos por el maestro Francis los días 14 y 21 de noviembre, de 10,00 a 14,00 horas, en el Edificio Colores. Estas sesiones ofrecerán herramientas prácticas de autoprotección, identificación de situaciones de riesgo y establecimiento de límites, además de trabajar la confianza y la seguridad personal.

Otra de las principales convocatorias será la marcha inclusiva Fuengirola contra las Violencias Machistas, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, con salida a las 10,00 horas desde la plaza Pedro Cuevas. El Ayuntamiento ha invitado al tejido asociativo y a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa, concebida como una muestra de unidad y compromiso colectivo frente a la violencia que sufren las mujeres.

El acto institucional central se celebrará el miércoles, 26 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Salón Real del Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana Mula, será la encargada de dar lectura al manifiesto con motivo del 25N. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda sobre la violencia vicaria y sus consecuencias en los niños y niñas, también durante la etapa perinatal, con el propósito de visibilizar esta realidad y profundizar en sus efectos sobre los menores.

Ese mismo día, a las 18,00 horas, la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo acogerá el espectáculo Querida yo, de Macarena Albarracín. Se trata de una propuesta artística que combina voz y piano en directo e invita a reflexionar sobre la capacidad de las mujeres para recuperar su libertad y reconstruir sus vidas.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y SENSIBILIZACIÓN

La programación incluye también iniciativas dirigidas a reforzar la formación de los profesionales que intervienen en la prevención y atención a las víctimas. En este ámbito, el 20 de noviembre se impartirá la formación La intervención en violencias sexuales desde el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a cargo de Angélica Cuenca Pérez, psicóloga especializada en igualdad y violencias sexuales y por razón de género.

Asimismo, el Consistorio continuará impulsando la coordinación entre los distintos profesionales e instituciones que trabajan en este ámbito a través de la Comisión conjunta de seguimiento de la violencia de género de Fuengirola y Mijas, en la que participan representantes de los ámbitos policial, judicial, sanitario y social, así como de los servicios de información a la mujer.

La agenda contempla igualmente dos talleres centrados en el bienestar emocional y el fortalecimiento de la autoestima: El arte de soltar. Aprende a dejar atrás lo que no suma, el 18 de noviembre, y Háblate bonito. Tu voz interior, tu mejor aliada, el día 30. Ambos se desarrollarán de 17,00 a 19,00 horas en el Edificio Colores y estarán orientados a fomentar una relación más positiva y saludable con uno mismo.

A estas actuaciones se suma la campaña Aparca la Violencia, desarrollada en colaboración con Telpark, que transformará los parquímetros de la zona azul en puntos de información y sensibilización. Para ello, se instalarán adhesivos de color violeta con códigos QR que permitirán acceder desde el teléfono móvil a recursos de prevención y asistencia frente a la violencia de género.

También las bibliotecas municipales Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes y Lope de Vega se sumarán a la conmemoración mediante exposiciones y centros de interés relacionados con esta temática, ofreciendo espacios para la reflexión y la sensibilización a través de la lectura. Además, como cada año, se instalará el lazo conmemorativo en las fachadas de distintos edificios municipales como símbolo del compromiso institucional con esta causa.

Bornao ha animado a los fuengiroleños a participar en las distintas actividades programadas y ha recordado que "las mujeres deben saber que no están solas y que cuentan con recursos y profesionales que pueden ayudarlas". Asimismo, ha incidido en que la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres requiere la implicación de toda la sociedad.

Por último, han destacado que, con esta programación, el Ayuntamiento de Fuengirola reafirma su compromiso con la igualdad, la prevención de las conductas violentas y la atención a las víctimas, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la libertad y la igualdad de oportunidades.