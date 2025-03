'La furia' desgrana el trauma de la violación en el Festival de Málaga

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Gemma Blasco ha presentado este miércoles en el 28 Festival de Cine de Málaga su película 'La furia', que compite en sección oficial. Se trata de un drama visceral sobre el trauma, la incomprensión y la ira que siente una víctima de violencia sexual.

La trama sigue a Álex, una joven actriz que, tras ser violada en Nochevieja, se enfrenta sola al dolor, la vergüenza y la culpa, mientras su hermano Adrián, incapaz de comprenderla, se adentra en un camino cada vez más oscuro. En el teatro y en su papel de Medea, Álex encuentra la única forma de canalizar su ira y su sufrimiento.

La guionista y realizadora Gemma Blasco ha participado en una rueda de prensa sobre en el cine Albéniz junto con los intérpretes Ángela Cervantes y Àlex Monner, además de la productora Mireia Graell.

"Esta no es una historia de superación, sino una película que abre y desgrana la oscuridad que un trauma así genera", ha afirmado Blasco, que ha explicado que el origen de la historia está en su interés por mostrar "una mirada más cruda, visceral y de entrañas" sobre la violencia sexual.

La cineasta ya participó en 2018 en el Festival de Málaga con su cortometraje 'Jauría' y ha calificado su actual selección en la competencia oficial del certamen como "un privilegio" y "un escaparate increíble para la película".

"A mí la violencia en la vida real me paraliza, me bloquea, estoy totalmente en contra de ella y creo que genera más violencia; pero me interesa mucho explorarla cinematográficamente", ha desarrollado Gemma Blasco.

Ha compartido que a ella le gusta "la caña" y "el ritmo": "Me gusta cierta sensación de extremar un poco las emociones y las relaciones entre los personajes para que lleguen a expresar lo que llevan dentro y llegar a un momento de catarsis", ha apuntado.

"Tener la oportunidad de que te den estos personajes es un privilegio", ha valorado la actriz Ángela Cervantes, a la que la prensa ha preguntado si ya se ve premiada en el certamen por este papel.

Ella ha subrayado que es "un regalazo para cualquier actriz" interpretar un guión con tantas capas como el suyo; mientras que su compañero de reparto, Àlex Monner, ha asegurado que desde el principio le interesó mucho el oscurecimiento de su personaje.