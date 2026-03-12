Fycma despliega su programación cultural para marzo con espectáculos de humor, ocio y desarrollo personal

Archivo - Fycma acoge un encuentro nacional de palacios de congresos centrado en la sostenibilidad - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, vuelve a convertirse en el escenario del entretenimiento a través de una selección de eventos musicales, humorísticos y de desarrollo personal, que complementarán el calendario profesional.

La programación arrancará con el festival de comedia 'Perita Comedy Fest', que se desarrollará el fin de semana del 20 al 22 de marzo. El dúo cómico Aguilera y Mení inaugurarán estas sesiones de humor el viernes 20 a las 21.00 horas con el espectáculo 'Misión Impro-Sible', una función única de improvisación en directo en la que el público participa activamente.

Los carnavaleros gaditanos se han convertido en un auténtico fenómeno social por su talento para la improvisación y su ingenio humorístico, han señalado desde Fycma en un comunicado. También se podrá disfrutar de este show el sábado 21 y el domingo 22, ambas sesiones a las 17.30 horas.

En el marco de este festival, el comediante jiennense David Navarro presentará el show 'No tengo remedio' la noche del sábado 21 a las 21:00 horas. Actualmente, Navarro es monologuista, animador del público en programas de televisión y colaborador habitual de radio. En este nuevo espectáculo muestra su lado más auténtico y "cabreado".

Por último, el Comandante Lara emprenderá junto a Vicente Ruidos y Jesús Tapia un "viaje lleno de chascarrillos y risas" con la función 'Viaje con nosotros', que cerrará la programación del festival de comedia el domingo 22 a las 17.30 horas.

Por otro lado, el ciclo 'Mentes Expertas' regresa a Fycma con una nueva charla a cargo de Emilio Duró, que invitará a los asistentes a reflexionar sobre la felicidad.

El lunes 23 de marzo, el consultor y asesor empresarial ofrecerá la sesión 'No vale rendirse' a las 19.00 horas. Además, la música será protagonista en la agenda cultural con el concierto 'DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra', que cerrará la programación cultural y de ocio de este mes.

Con Fernando Furones como director, el jueves 26 a las 20.00 horas, el Palacio se convertirá en el escenario de una fascinante combinación de orquesta sinfónica y DJ para interpretar temas de bandas míticas, como Coldplay, Daft Punk o Pont Aeri.

ABRIL La programación para el público general continuará en abril con una nueva edición de 'Hyrox', que se celebrará en las instalaciones del recinto del jueves 16 al sábado 19. Esta competición de fitness está diseñada tanto para atletas experimentados como para deportistas amateurs que busquen un gran desafío en la que podrán participar de forma individual, por parejas o equipos.

El humor también tendrá cabida a lo largo de este mes con el show de infoentretenimiento 'Quieto todo el mundo' de Facu Díaz y Miguel Maldonado, que tendrá lugar el viernes 24; el espectáculo de magia 'Ilusiónate' de Borja Montón, el sábado 25, y 'El unipersonal' de Lucho Mellera, para concluir con la agenda el domingo 26.

Por último, han detallado que este calendario de ocio y cultura responde al compromiso de Fycma con la ciudad de Málaga, "al ofrecer un programa diverso y accesible para toda la ciudadanía que complementa la actividad profesional que caracteriza al recinto".