Archivo - Fycma programa en noviembre encuentros de carácter empresarial con atención a la innovación y el talento - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incorporación de tecnología a sectores tradicionales, la búsqueda de nuevos mercados y la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a un entorno empresarial en constante cambio son algunos de los asuntos que marcarán la agenda de noviembre del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

El recinto acogerá sendas convocatorias vinculadas a diferentes ámbitos económicos y tecnológicos, que combinarán actividad expositiva, contenidos especializados, reuniones de negocio y propuestas abiertas a públicos diversos, según han señalado desde Fycma en un comunicado.

La transformación de actividades económicas consolidadas tendrá dos exponentes en Expo Agritech-La Feria del Campo 4.0 los días 4 y 5 de noviembre, y Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, del 12 al 14.

Expo Agritech mostrará avances en maquinaria, sistemas de riego, biotecnología, agricultura de precisión y herramientas digitales que permiten mejorar la eficiencia y la competitividad de las explotaciones.

Por su parte, Simed celebrará su vigesimosegunda edición con una agenda profesional centrada en cuestiones como la disponibilidad de suelo, la colaboración público-privada para la ampliación del parque residencial o la transformación de los procesos constructivos, entre otros.

El programa abordará también la industrialización, la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, con participación de administraciones públicas, empresas y voces expertas.

La internacionalización y el emprendimiento llegarán los días 17 y 18 de noviembre con Andalucía Trade Global 2026, que reunirá a empresas interesadas en ampliar su presencia exterior y explorar nuevos destinos comerciales.

Organizada por Andalucía Trade, la cita combinará rondas de reuniones comerciales con los representantes de la Red Andalucía Trade Internacional en 76 países, con asesoramiento especializado para facilitar la actividad en mercados globales.

Asimismo, Málaga Sun&Tech by Alhambra Venture, los días 18 y 19 de noviembre, acercará a startups e inversores en una iniciativa que promueve el acceso a contactos, conocimiento y recursos para proyectos emprendedores.

La agenda de noviembre reservará además un espacio dedicado a la innovación digital y al talento. El día 7 Biznaga Fest 2026 reunirá a las comunidades Google Developers de España con un programa de conferencias y talleres sobre inteligencia artificial, desarrollo de software, blockchain y otras disciplinas tecnológicas.

Por su parte, Talent Land España celebrará su tercera edición del 24 al 26 de noviembre, con el talento, la inteligencia artificial y las competencias que demanda el mercado laboral como ejes principales. La cita congregará a estudiantes, profesionales, emprendedores, creadores de contenido y empresas, con actividades orientadas al aprendizaje, la creatividad y el intercambio de conocimientos.

Junto a esta actividad, Fycma acogerá también otras propuestas dirigidas a diferentes públicos. Los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar la Expo Generali Maratón Málaga 2026, donde los participantes podrán recoger sus dorsales y acceder a productos y servicios especializados.

El 14 de noviembre será el turno de Ellas Next Conf 2026, mientras que el día 28 la programación cultural incluirá un concierto con orquesta y coro en directo dedicado a la música de la trilogía de El Señor de los Anillos.