Fycma roza el centenar de eventos en la primera parte del año e incrementa el número de asistentes

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, sigue consolidándose como uno de los principales motores del ecosistema económico y profesional de la ciudad, tal y como refleja el balance de actividad de la primera parte de 2025. Así, durante estos primeros siete meses, el recinto ha acogido un total de 98 eventos entre ferias, congresos, convenciones, jornadas y otros actos, lo que supone un crecimiento tanto en el número de citas como en la participación.

Más de 134.000 personas han asistido a estos encuentros, un diez por ciento más que en 2024. Además, han destacado en un comunicado que más de la mitad de los asistentes fueron profesionales.

La apuesta por la internacionalización del calendario se refleja igualmente en dicho balance, "con un crecimiento superior al 50 por ciento en las convocatorias de esta categoría, que suponen el 20 por ciento del total de la programación", han valorado.

A esta estrategia, alineada con el posicionamiento de la ciudad de Málaga, contribuyen en primera línea las ferias, salones comerciales y foros profesionales organizados por el propio Palacio.

Al respecto, han aludido al caso de H&T, Salón de Innovación en Hostelería; Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, o Guadalindie, Feria de Videojuegos Indie del Sur, coorganizada en este caso con MálagaJam.

Asimismo, y también en el apartado ferial, han tenido lugar convocatorias de impacto global promovidas por operadores especializados que confían en Fycma para el desarrollo de sus proyectos, como por ejemplo Gamma Connecting o DES-Digital Enterprise Show.

A ello se unen nuevas ediciones de salones de consumo y convocatorias dirigidas al público general como Retro Auto & Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección; la Feria del Empleo 2025 organizada por el IMFE del Ayuntamiento de Málaga, Play & Party Málaga y Motor Málaga 2025.

PROTAGONISMO DE LOS ÁMBITOS MÉDICO-SANITARIO, ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

En cuanto a congresos y convenciones, exponentes claros del carácter eminentemente profesional de la programación de Fycma, se han celebrado grandes encuentros vinculados al ámbito médico-sanitario, empresarial y de temáticas relacionadas con la innovación, la economía digital y el desarrollo de los sectores avanzados.

Así, este calendario arrancó a principios de año con el 40 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y el 24TH World Congress of Aesthetic Medicine, a los que siguió el sexto Congreso SERECAP-Sociedad Española de Restauración Capilar, el I Congreso Euroamericano de Silver Economy, el XI Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, el IV Congreso de Ciberseguridad, el 40 Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo -Senpe-, ECO 2025-32nd European Congress os Obesity, así como los congresos anuales de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Sociedad Española del Dolor, Seimc y SED respectivamente.

El Foro Económico y Social del Mediterráneo, el XIV eCongress Málaga y el Forum Acusticum Euronoise han culminado una primera parte del año que refuerza el posicionamiento del Palacio como sede preferente del Sur de Europa para organizadores nacionales e internacionales.

Asimismo, han señalado que mención destacada merece también la competición deportiva Hyrox Málaga, que, con récord de asistentes, demostró la polivalencia de los espacios del recinto para acoger eventos de toda índole.

Esta actividad ha generado un impacto económico superior a los 140 millones de euros, según criterios asumidos por el sector a través de AFE-Asociación de Ferias Españolas y el Spain Convention Bureau, con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2024.

Asimismo, han destacado que este 2025 ha entrado en vigor el nuevo Plan Estratégico el recinto, con vigencia hasta 2027, y cuyos objetivos principales se centran en el crecimiento de la facturación y la optimización del espacio, el aumento de la eficiencia y la rentabilidad, el impacto en el territorio, la sostenibilidad, la mejora de la experiencia del cliente, la gestión del equipo como palanca de competitividad, y la integración de la innovación digital en la estrategia global.

El calendario de la segunda parte del año, donde destaca por su repercusión y alcance global la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga del 25 al 28 se septiembre, puede consultarse en la web de Fycma.