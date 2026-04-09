Garriga dice ser "optimista" ante pactos con PP "que cambien de verdad la vida de la gente", pero insta a la prudencia

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a los periodistas en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que se está "avanzando" en los pactos con PP en distintas comunidades "que cambien de verdad la vida de la gente" y, aunque ha instado a "ser prudentes, porque una negociación no se cierra hasta que se llegue a un acuerdo", ha dicho que están "contentos". "Somos optimistas y sobre todo conscientes de la responsabilidad", ha señalado.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y en eso estamos para evidentemente no tener que volver a repetir unas elecciones porque los electores ya dijeron y se pronunciaron en las elecciones", ha afirmado Garriga en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de Vox.

Así, ha dicho ser "moderadamente optimista de que lograremos grandes ventajas para los extremeños, para los aragoneses y para los ciudadanos de Castilla y León" y ha asegurado que la formación "va a demostrar en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León que todo aquello que decía PP y PSOE que no se podía cambiar, Vox va a lograr avances en esas materias".

Según ha explicado, Vox trabaja "de manera muy intensa con el PP en Extremadura, en Aragón" y ha incidido en la voluntad de la formación, "desde la responsabilidad y conscientes del mandato que nos han dado las urnas, de conformar un acuerdo de gobierno, un acuerdo de coalición que cambie de verdad la vida de la gente".

"Queremos hacer realidad aquello que dijimos en campaña electoral, en eso estamos trabajando", ha asegurado el secretario general de Vox, quien ha recordado las comparecencias de este pasado miércoles de algunos de los portavoces y ha incidido en que están "avanzando en esas materias que son preocupación urgente para los españoles y que es imperativo para nosotros avanzar en vivienda, en seguridad, en materia de migración, en materia fiscal".

Cuestionado por si se va a cerrar antes el acuerdo de Aragón que el de Extremadura, ha indicado que "eso es algo que iremos viendo en las conversaciones", aunque ha apuntado a que "no tendría mucho sentido, entre otras cosas, porque hemos tenido muchas más reuniones en Extremadura por un tema de tiempos, de plazos" y, por tanto, estima, "lo lógico es que se llegara, si es así como confiemos que se produzca, a un acuerdo antes en Extremadura que en Aragón".

Pero, en cualquier caso, el dirigente de Vox ha considerado que "no es tan importante si es uno antes o después, sino sobre todo qué es lo que vamos a pactar". En este punto, ha querido trasladar "el compromiso a todos los españoles de que Vox va a lograr un acuerdo bueno".

Garriga ha explicado que "seguramente, no es el acuerdo que desearíamos, porque no hemos obtenido una mayoría absoluta", pero sí ha incidido en que "va a ser un acuerdo todo lo bueno posible que nos permite la fuerza que hemos obtenido en las elecciones". "Aspiramos a mucho más, pero con lo que tenemos vamos a lograr grandes avances en materias donde por desgracia unos y otros decían que no se podía cambiar las cosas", ha apostillado.

Preguntado por cuáles son las dificultades para esos acuerdos ahora mismo, ha vuelto a apostar, "haciendo gala de algo que hemos exigido al PP", por "ser discretos para lograr que el acuerdo llegue lo antes posible y sea mejor mañana que pasado y sobre todo teniendo en cuenta que el tiempo apremia". "Creo que una vez cerrado el acuerdo y expuesto en público ya podremos hablar", ha concluido.