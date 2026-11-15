Gavira acusa a Sánchez de destrozar todos los servicios públicos y pide "echarlo el próximo 29N"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira. - VOX ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo en Málaga el deterioro generalizado de los servicios públicos y la situación de inseguridad que atraviesa España como consecuencia de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Gavira ha hecho un llamamiento a los malagueños, andaluces y españoles para que acudan a votar el próximo 29 de noviembre y pongan fin al Gobierno socialista. "Los calificativos que venimos utilizando para definir al Gobierno de Sánchez, cuando hablamos de mafia, de Gobierno corrupto, criminal y traidor, ya se están quedando cortos", ha manifestado.

Asimismo, el dirigente de Vox ha señalado los últimos acontecimientos conocidos como "una muestra más de la gravedad de la situación política e institucional que atraviesa España". En concreto, Gavira ha destacado tres hechos que, a su juicio, evidencian la degradación del Ejecutivo socialista. En primer lugar, las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) relacionadas con los fondos europeos destinados a las pulseras antimaltratadores.

En segundo lugar, las investigaciones sobre las donaciones y la financiación del PSOE, y en tercer lugar, las informaciones conocidas sobre las deficiencias en los programas de seguridad ferroviaria que podrían haber contribuido a evitar la tragedia de Adamuz. "Para el Partido Socialista, el feminismo y la igualdad son un negocio, únicamente un negocio", ha afirmado, en referencia a las investigaciones relacionadas con las pulseras antimaltratadores.

En este sentido, Gavira ha cuestionado también la financiación socialista y ha asegurado que las últimas actuaciones conocidas vuelven a poner en entredicho la gestión económica y la transparencia del partido que sostiene al Gobierno.

No obstante, ha ampliado sus críticas al conjunto de los servicios públicos y ha advertido de que "España atraviesa una situación de deterioro que afecta a ámbitos fundamentales para la vida de los ciudadanos". En concreto, "no tenemos control de nuestras fronteras, seguimos siendo invadidos, nuestra soberanía es el hazmerreír de los países de la Unión Europea y nuestra seguridad está en juego", ha dicho.

Además, Gavira ha puesto especial atención en la situación de Málaga y la Costa del Sol, donde ha denunciado los problemas de seguridad y el reparto de inmigración que, según ha señalado, están sufriendo los ciudadanos. "La seguridad está en juego y aquí lo estáis sufriendo también en Málaga. Desgraciadamente, esta mañana hemos conocido otro tiroteo, otro altercado en esta ciudad", ha manifestado.

Igualmente, el parlamentario ha advertido de que "la inseguridad no puede abordarse como un problema aislado, sino como parte de una situación más amplia que afecta a toda España". A esta realidad ha sumado las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro de la sanidad, el encarecimiento de la cesta de la compra y los problemas que afectan al transporte ferroviario y a las carreteras. Así, ha insistido en que "no hay nada que hayan tocado esta gente y no lo haya destrozado. Nada es nada. Lo han destrozado absolutamente todo".

Al hilo, preguntado por las medidas necesarias para combatir la oleada de violencia que afecta especialmente a la Costa del Sol, Gavira ha defendido que las administraciones deben escuchar a quienes se enfrentan diariamente a la delincuencia. "Hay mucha propuesta encima de la mesa, pero te voy a dar una respuesta que es simplemente la que te dicen cuando hablas con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: más recursos materiales y más recursos humanos", ha explicado.

De esta manera, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha subrayado también "la necesidad de modificar la legislación para garantizar que los agentes cuenten con el respaldo jurídico necesario cuando tienen que enfrentarse a quienes cometen delitos y a su vez, ha reclamado que "cuando ellos se enfrentan con los malos, la ley tiene que beneficiarles y protegerles a ellos".

En su opinión, "los cambios legislativos deben constituir una herramienta fundamental para combatir tanto la inseguridad ciudadana como el narcotráfico, un problema especialmente preocupante para Andalucía".

Para Gavira, "la piedra angular para combatir la inseguridad que estamos sufriendo y el narcotráfico es el cambio legislativo". Pero, sobre todo, "hay que escuchar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Además, ha insistido en que "esta problemática no se limita a Málaga ni a Andalucía, sino que afecta al conjunto del territorio nacional y exige una respuesta firme por parte de las instituciones".

Por otro lado, "los problemas que afectan a la seguridad, la sanidad, la vivienda, las infraestructuras y el poder adquisitivo de las familias son síntomas de un deterioro generalizado que requiere un cambio político profundo". Por tanto, "todo esto viene a certificar que España ya no es una nación, un país del primer mundo. Es del tercer mundo", ha aseverado.

Asimismo, ha vuelto a denunciar la falta de control fronterizo y los problemas de soberanía nacional, haciendo especial referencia a Ceuta. "Mientras que Ceuta siga invadida, no nos podemos olvidar de que este es un Gobierno traidor y lo estamos sufriendo todos los españoles", ha afirmado.

Por último, ha concluido apelando a la responsabilidad de los ciudadanos ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre, defendiendo que "las urnas deben servir para poner fin a la etapa del Gobierno socialista y abrir una nueva etapa política centrada en recuperar el funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos". Porque "los ciudadanos tienen ante sí un ejercicio de responsabilidad para decidir el futuro de España y acabar con una gestión que considera perjudicial para los intereses nacionales", ha concluido.