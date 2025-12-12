El Generali Maratón de Málaga reunirá este domingo a 22.000 corredores en su edición más internacional - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Generali Maratón de Málaga 2025 vuelve a convertir a la ciudad en capital internacional del running. Este viernes se ha celebrado en la Terminal B de Cruceros del Puerto de Málaga la presentación oficial del evento, donde autoridades, patrocinadores y organización han inaugurado un fin de semana que reunirá a miles de aficionados al deporte.

La cita deportiva, que alcanza su 15 edición, alcanzará este domingo 14 de diciembre su mayor cifra histórica: 22.000 participantes, repartidos a partes iguales entre 11.000 corredores del maratón y 11.000 del medio maratón, con salida conjunta a las 8.30 horas.

Durante estas 15 ediciones, la prueba ha vivido un crecimiento continuo en participación, diversidad y proyección internacional. La edición 2025 vuelve a demostrarlo: un evento consolidado como una de las grandes carreras del sur de Europa.

Y además, este año el Generali Maratón de Málaga estrenará recorrido, más rápido y lineal, que ofrecerá más comodidad a todos los participantes y un trazado idóneo no solo para que los mejores corredores vuelen sobre el asfalto, sino para que todos los deportistas populares asalten sus mejores marcas personales.

El carácter global del Generali Maratón de Málaga será protagonista en 2025. Este año se han inscrito corredores de más de 90 países y de los cinco continentes, lo que supone un 66% de participación extranjera, un porcentaje sin precedentes en la historia de la prueba. Un impulso significativo para la actividad económica de la ciudad durante todo el fin de semana.

Los países más representados serán España, con 7.307 participantes, seguido del Reino Unido, con 3.662; Países Bajos, que aporta 1.554 corredores; Francia, con 1.079; y Bélgica, que en esta edición aporta a 1.048 participantes a la prueba.

Esta participación internacional vendrá respaldada por una retransmisión que podrá seguirse en directo no solo en España, sino también en más de 100 países en los que el Generali Maratón de Málaga llegará a través de la televisión. En España, la carrera podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Revista Corredor.

Por su parte, la participación femenina también sigue creciendo: las mujeres representan el 34% del total, un dato que reafirma la evolución positiva y la apuesta del evento por la igualdad en el deporte.

PRESENTACIÓN

De todo ello se ha hablado en el acto de presentación de la prueba, en el que también se ha anunciado la presencia de los atletas de élite, dispuestos todos ellos a rebajar unos récords de la prueba que datan de 2021 (2:07:39 en categoría masculina y 2:24:50 en la femenina) y que estarán liderados por el maratoniano español Daniel Mateo.

E n el acto han estado presentes Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga , junto a Pilar Fernández-Fígares, gerente de Malagaport. También los patrocinadores, entre los que ha destacado, Sira del Cerro, directora territorial sureste de Generali, y Javier Tarrancón, propietario de la marca Luanvi, licenciada a Revolution Sport.

Además, junto a ellos ha estado Pablo López-Barajas, director de Atresmedia Eventos, organizadora de la prueba, y Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo. Tampoco han fallado a su cita con Málaga los dos mejores embajadores que puede tener la carrera, Martín Fiz y Abel Antón, que de nuevo estarán en la línea de salida junto a los miles de corredores populares.

Todos ellos han destacado el crecimiento del evento, su dimensión internacional y el impacto deportivo, social y turístico que el maratón genera en Málaga.

Según Borja Vivas, máximo responsable deportivo del Ayuntamiento de Málaga, "el Generali Maratón de Málaga se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de la ciudad". El que fuera atleta internacional con la selección española ha querido poner en valor la alta participación de este año, que "nos sitúa entre las maratones más importantes de todo el mundo", y además ha destacado el hecho de que "el 60 por ciento de los corredores son extranjeros convierte al maratón en un atractivo más que se suma a los que tiene la ciudad".

Pilar Fernández-Fígares, gerente de Malagaport, ha hecho hincapié en que "es un orgullo dar la bienvenida al Generali Maratón de Málaga en su 15ª edición desde la Terminal de Cruceros de nuestro Puerto, que desde hoy se llena de actividad para inaugurar un fin de semana muy especial". La colaboración del Puerto de Málaga es esencial en la organización de la prueba, y Fernández-Figares ha dejado claro que "estamos encantados de acompañar una edición que volverá a reunir a miles de corredores este domingo".

La máxima responsable de Generali en este acto, Sira del Cerro, ha explicado que "para Generali, apoyar el Maratón de Málaga va más allá de un simple patrocinio. Como marca, estamos convencidos del poder del deporte para unir, para inspirar y para demostrar que cada reto puede superarse con esfuerzo y determinación. Creemos que el deporte y un estilo de vida saludable son esenciales para el bienestar, y por eso nos sentimos orgullosos de formar parte de una cita que promueve estos valores".

En su intervención, Pablo López-Barajas, director de Atresmedia Eventos, ha destacado que "la consistencia es lo que define el éxito del maratón. Tras años apostando por hacer una prueba de gran nivel comenzamos a recoger los frutos de un buen trabajo, es lo que llamamos resiliencia operativa. Málaga es una apuesta segura, por sus cualidades no solo turísticas, también orográficas que permiten diseñar un recorrido óptimo que permite grandes marcas"

Martín Fiz y Abel Antón, recibidos como las estrellas que son en el Puerto de Málaga, serán los máximos embajadores de la prueba. Para Fiz, "es una suerte tener un maratón que ofrece todo al corredor: gastronomía, cultura y nivel deportivo. Es un orgullo poder seguir corriendo aquí y siendo embajador de este evento". Unas palabras que ha secundado el soriano Abel Antón, que ha puesto en valor que "cuando éramos jóvenes teníamos que salir de España para competir y ahora no es necesario gracias a maratones de la calidad de Málaga. Además, este año tenemos el aliciente de tener a un maratoniano como Dani Mateo".

Precisamente ha sido Daniel Mateo quien ha cerrado esta presentación del Generali Maratón de Málaga. Incorporación de última hora a la lista de élite de la prueba, Mateo ha explicado que después de abandonar el pasado domingo en Valencia, "tengo incertidumbre respecto a lo que puedo hacer mañana, pero esta semana me he encontrado muy bien y pienso que puedo dar guerra el domingo. Quiero hacer un llamamiento para que los atletas españoles tengan en cuenta esta carrera y también a otros organizadores para que apuesten por los atletas nacionales".

TODO EL FIN DE SEMANA

El domingo 14 de diciembre, a partir de las 8.30 horas, los 22.000 corredores escucharán el pistoletazo de salida desde el Paseo del Parque para afrontar los 42.195 metros del maratón o los 21.097 del medio maratón. Un recorrido rápido, urbano y lleno de interés turístico que promete volver a enamorar a todos los participantes.

Pero antes del gran día, el Generali Maratón de Málaga 2025 volverá a ofrecer un completo programa paralelo para corredores, acompañantes y público.

Así, habrá un Brunch Run el sábado 13 de diciembre a las 12.00 horas en el Dique de Levante, junto a la Terminal B de Cruceros. También el sábado habrá carreras infantiles a partir de las 13.15 horas.

La feria de la carrera permanece abierta el viernes y el sábado, de 10 horas a 20 horas, en horario ininterrumpido para la recogida de dorsales y la visita a expositores con las últimas novedades del running.