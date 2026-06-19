Genivs aterriza en Málaga con 599 viviendas protegidas y destaca su "modelo innovador de impacto social". - GENIVS

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Genivs Insulae ha obtenido en Málaga su primera adjudicación definitiva para la construcción y gestión de 599 viviendas protegidas en alquiler en los distritos malagueños de Campanillas y Cruz de Humilladero, una actuación que movilizará 87,4 millones de euros y que permitirá ofrecer rentas desde 7,95 euros por metro cuadrado, alrededor de un 45% por debajo del precio de mercado en la zona.

La operación se desarrollará sobre suelo público del Ayuntamiento de Málaga cedido en concesión administrativa durante 75 años y "está llamada a convertirse en una de las mayores actuaciones recientes de vivienda asequible concesional en Málaga", han informado desde la entidad en una nota.

El proyecto incluye 351 viviendas de un dormitorio y 248 de dos dormitorios, además de 425 plazas de aparcamiento y 464 trasteros. La fase de construcción está prevista entre abril de 2027 y diciembre de 2028, con puesta en explotación en enero de 2029. Desde ese momento, el 100% de las viviendas permanecerá bajo régimen de alquiler protegido durante los próximos 75 años, con rentas indexadas al IPC.

Según han indicado, la promoción llega en un momento "en el que la ciudad apuesta por la vivienda protegida y asequible para las familias más jóvenes que son las que más dificultad tienen de acceso a la vivienda".

"Frente a esta realidad, Genivs Insuale, atendiendo a la propuesta municipal, plantea un modelo innovador: El primer fondo de infraestructuras de vivienda social en Europa que opera en suelo público, con capital privado regulado y gestión social especializada", han indicado.

Asimismo, han manifestado en la nota que "defiende que esta fórmula permite acelerar la creación de vivienda asequible sin cargar todo el esfuerzo financiero sobre las administraciones públicas".

"No venimos a hacer una promoción inmobiliaria convencional ni a especular. Venimos a construir una infraestructura social esencial. Cada vivienda de Málaga representa una oportunidad para que un joven pueda quedarse en su ciudad, emanciparse y construir un proyecto de vida sin quedar expulsado por los precios del mercado", ha indicado el presidente de Genivs Insulae, Rafael Angulo Ruiz.

La adjudicación de Málaga demuestra, ha añadido, que "la colaboración público-privada puede pasar del discurso a los hechos cuando existe un modelo definido con una finalidad social clara y una gestión profesional orientada al largo plazo".

Genivs Insulae colabora con promotores sociales como Metropolitan House, especializado en vivienda asequible y protegida, y entidades sin ánimo de lucro como Provivienda, especializada en la gestión social de viviendas con acompañamiento.

Según el consejero delegado de Genivs Insulae, Santiago Mínguez, la propuesta de la entidad en Málaga "introduce una nueva clase de activo institucional con propósito capaz de movilizar desde Genivs cientos de millones procedentes de inversores de impacto y de aquellos tradicionalmente orientados a la rentabilidad".

Al respecto, ha señalado que "para estos últimos, Genivs ofrece rentabilidades netas anuales superiores al 10%, altamente competitivas por su comportamiento como infraestructura, su naturaleza fundamentalmente anticíclica y su capacidad de protección frente a entornos inflacionistas".

"Málaga constituye la validación del modelo Genivs en una localización internacional de primer orden en nuestro país, y agradecemos la confianza del Ayuntamiento de Málaga. Como en tantas otras ciudades, tenemos vocación de demostrar a tiempo la rápida escalabilidad de Genivs para corregir un desequilibrio cada vez mayor en el mercado residencial español, y transformar el mercado del alquiler en beneficio de la inmensa mayoría de la población joven", ha expresado Mínguez.

Genivs Insulae opera como Sociedad de Inversión Colectiva de tipo cerrado inscrita en la CNMV y gestionada por Alaluz Capital SGIIC, S.A., sociedad gestora regulada cuyos socios acumulan más de 25 años de experiencia. Su objetivo es movilizar 250 millones de euros de capital privado e institucional para desarrollar hasta 3.000 viviendas asequibles en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza.

Genivs Insulae es un fondo bueno innovador especializado en el desarrollo de infraestructuras de vivienda protegida en alquiler en suelo público con impacto social y medioambiental.