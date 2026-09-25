Ginecología y Obstetricia de Quirónsalud Málaga renueva su certificación de calidad nivel Óptimo de la ACSA

Archivo - El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga - QUIRÓNSALUD-DANIEL PÉREZ - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga ha renovado su certificación de calidad nivel Óptimo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), tras superar satisfactoriamente el proceso de evaluación y seguimiento establecido por este organismo.

El servicio obtuvo por primera vez esta certificación en abril de 2024. Dos años y medio después, el equipo se ha sometido a una nueva evaluación de seguimiento, tras la que el Comité de Certificación de la ACSA ha resuelto mantener la certificación en nivel Óptimo, cuya validez se prolonga hasta abril de 2029.

Quirónsalud Málaga ha señalado en un comunicado que la renovación supone un nuevo respaldo a la calidad del trabajo desarrollado por el equipo de Ginecología y Obstetricia y a su capacidad para mantener en el tiempo una cultura de calidad, seguridad y mejora continua como elementos transversales de la atención a la mujer.

Así, el doctor jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, Rodrigo Orozco, ha destacado que renovar esta certificación tiene "un valor especial" porque "no reconoce únicamente haber alcanzado unos determinados estándares de calidad, sino nuestra capacidad para mantenerlos en el tiempo y continuar mejorando".

"Es el resultado del trabajo diario de todo el equipo y de nuestro compromiso por ofrecer a cada mujer una atención segura, coordinada, personalizada y basada en la mejor práctica clínica", ha subrayado.

El modelo de certificación de la ACSA evalúa la calidad de los servicios sanitarios desde una perspectiva integral, contemplando aspectos relacionados con los procesos clínicos, la seguridad, la relación con el paciente y la gestión integral de las organizaciones sanitarias.

Para el doctor Orozco, "la calidad no es un objetivo que se alcanza en un momento determinado, sino una forma de trabajar. Supone revisar nuestros procesos, medir resultados, identificar oportunidades de mejora e incorporarlas a nuestra práctica diaria, siempre con la paciente en el centro".

El Servicio de Ginecología y Obstetricia ofrece una atención integral a la mujer en sus diferentes etapas vitales, desde la prevención y el seguimiento ginecológico hasta la atención al embarazo y al parto, así como el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías ginecológicas, bajo un modelo basado en la especialización, la coordinación entre profesionales y la continuidad asistencial.

La renovación de esta certificación se enmarca en la estrategia global de calidad del Hospital Quirónsalud Málaga, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer hospital con Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, el máximo reconocimiento contemplado por este organismo.

El nivel Excelente acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes en ámbitos como seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización de la atención sanitaria.

La suma de ambas acreditaciones refuerza un modelo en el que la calidad se entiende como un proceso permanente de mejora y no únicamente como la consecución de una certificación.

El esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo fue precisamente uno de los elementos que permitió al Hospital superar los estándares exigidos para alcanzar la categoría Excelente.

Para las pacientes, este modelo se traduce en protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, una atención personalizada y centrada en su experiencia, circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados y una apuesta permanente por la mejora en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

Por tanto, con la renovación del nivel Óptimo del Servicio de Ginecología y Obstetricia hasta abril de 2029, el Hospital Quirónsalud Málaga suma así un nuevo respaldo externo a su apuesta por ofrecer una asistencia sanitaria segura, de calidad y centrada en las necesidades de cada paciente.