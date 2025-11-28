Gobierno confirma como violencia de género los asesinatos de las mujeres de 60 y 25 años en Rincón y Campillos (Málaga)

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado el asesinato por presunta violencia de género de las mujeres de 60 y 25 años en los municipios malagueños de Rincón de la Victoria y de Campillos, respectivamente.

Así lo han confirmado la Delegación en su cuenta en X, consultada por Europa Press, donde precisan los asesinatos por violencia de género de las dos mujeres en la provincia de Málaga y el Ministerio condena los hechos.

En concreto, se trata de María Victoria, de 60 años, que fue hallada sin vida el sábado 22 de noviembre y no figuraba en el sistema VioGén. Los hechos sucedieron en la zona de Cotomar del municipio malagueño de Rincón de la Victoria. El hombre, de 61 años y que era su expareja, fue detenido en relación con los hechos y ha ingresado en prisión.

Vecinos alertaron de una pelea de pareja y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que encontraron el cuerpo de la mujer rodeado de sangre y con signos de violencia.

CAMPILLOS

Por otro lado, la segunda víctima, Concha de 25 años, fue asesinada presuntamente por su pareja este pasado miércoles. La autopsia preliminar apunta que fue estrangulada por su asesino. Tanto la víctima como su supuesto agresor figuraban en VioGén con otras parejas diferentes, pero ambos casos están inactivos.

Los hechos sucedieron en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos, y la pareja de la víctima, un hombre de 28 años, fue detenido tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), y confesar, en primera instancia, que fue autor del asesinato.