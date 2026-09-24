El Gobierno distingue en Málaga a 42 funcionarios de Instituciones Penitenciarias, FSE, Justicia y asociaciones

Javier Salas ha recordado que el sistema penitenciario se fundamenta en una serie de alianzas y colaboración con instituciones públicas y privadas y ha realizado un reconocimiento a todos los que participan en este sistema - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, ha presidido este jueves los actos de conmemoración del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el que se ha reconocido el trabajo y la dedicación de 42 funcionarios de Instituciones Penitenciarias, miembros de las Fuerzas de Seguridad de Estado, Justicia y diversas asociaciones e instituciones de la provincia a través de la entrega de medallas y menciones de honor.

Salas ha apuntado al compromiso y el desempeño de los casi 900 funcionarios que trabajan en los tres centros en la provincia porque, según ha dicho, hacen que se cumplan los objetivos de nuestro ordenamiento jurídico, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.

Además, ha recordado que la malagueña Victoria Kent fue pionera en este pensamiento porque aseguraba: "En la cárcel se debe rehabilitar a la persona privada de libertad para que luego pueda volver a la sociedad. Y por eso este pensamiento se ha convertido en el objetivo principal de los centros penitenciarios, para lo que es necesaria la rehabilitación y el tratamiento fomentando programas educativos, laborales, terapéuticos y de apoyo psicológico para reducir la reincidencia delictiva".

Salas también ha dicho que los centros penitenciarios deben garantizar la seguridad, mantener el orden y proteger a la sociedad, sirviendo como base para que los tratamientos de reinserción sean efectivos.

"Un último objetivo de estos centros" -ha dicho el subdelegado- "sería asegurar que los reclusos puedan conservar los derechos fundamentales no afectados por la condena en un entorno de vida digna". "Por eso cobra especial importancia el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Martín Nieto, que hoy organiza este Día de la Merced", ha subrayado.

En su intervención, Javier Salas ha recordado que el referido CIS "es un puente entre el cumplimiento de una pena y el regreso a la sociedad, entre la privación de libertad y la recuperación progresiva de la autonomía para tratar de construir un futuro diferente y de acompañar a las personas a reinsertarse en la sociedad, en sus vidas y para que puedan regresar a una vida autónoma y alejada de la delincuencia".

Además, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha puesto en valor el trabajo que los profesionales deben realizar, mediante el seguimiento, la intervención y el acompañamiento al penado, confiando en su capacidad para asumir las obligaciones que implica vivir en libertad.

Javier Salas ha recordado que el sistema penitenciario se fundamenta en una serie de alianzas y colaboración con instituciones públicas y privadas; y ha realizado un reconocimiento a todos los que participan en este sistema, "como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicatura, la fiscalía, la abogacía, las entidades públicas y privadas, el sector sanitario, el tejido social y el económico.

El subdelegado ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la mejora del sistema penitenciario en los últimos años "a través de mayores ofertas de empleo público, la mejora en las condiciones laborales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y mejorando las instalaciones con que contamos en la provincia".

Javier Salas ha concluido su intervención reiterando su agradecimiento y apoyo a los servidores públicos "que formáis parte de Instituciones Penitenciarias y a todos los que colaboráis para que nuestro sistema penitenciario siga mejorando, siga avanzando y dando un servicio cada vez mejor".

También ha felicitado en nombre de la sociedad y del Gobierno de España a las 42 personas que han sido reconocidas con medallas de plata y de bronce al mérito social penitenciario, menciones honoríficas y por la dedicación y el desempeño demostrado a lo largo de 25 años.

Junto al subdelegado, han asistido a este acto los directores de los Establecimientos Penitenciarios Málaga I, Jaime Lozano Díaz; Málaga II, Andrés Enríquez Narváez; del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, Ana María Villalón, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, a quien ha agradecido la colaboración y disposición de su ente para llevar a cabo este acto.

Así como el Comisario jefe provincial, Roberto Rodríguez; el coronel de la Guardia Civil, Roberto Blanes; la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; la jueza decana, Cristina Hurtado; el subdelegado de Defensa, Eduardo Llorente; el coronel de la Base Aérea, Javier Velasco; y el Comandante Naval, Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar.