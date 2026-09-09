El Gobierno impulsa las obras para regenerar los Baños del Carmen de Málaga y ampliar la playa con cinco millones

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita las obras de Los Baños del Carmen. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha impulsado las obras de regeneración de los Baños del Carmen, que supondrán una inversión de 4.972.806,64 euros y permitirá la recuperación de una de las playas más simbólicas de Málaga y protegerla frente a la erosión.

"Las obras permitirán incrementar la superficie de la playa en más de 10.000 metros cuadrados", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha visitado este miércoles las obras junto a responsables de la Demarcación de Costas.

Salas ha resaltado que la actuación en los Baños del Carmen "no solo supone la recuperación de un enclave histórico de Málaga y la puesta a disposición de los malagueños y malagueñas de un más espacio de uso público y recreativo, sino que permitirá mejorar la biodiversidad y el estado ambiental del litoral, preparar la costa frente a los efectos del cambio climático y tener una mayor protección frente a temporales y erosión".

El proyecto tiene un periodo de ejecución de nueve meses. El subdelegado ha señalado que "los plazos se están cumpliendo y para el verano que viene los malagueños contarán con una playa nuea que estará muy protegida frente a la erosión".

Así, ha señalado que las actuaciones permitirán la protección y conservación del dominio público marítimo-terrestre y la protección de especies y hábitats sensibles, y tendrá en cuenta la adaptación al cambio climático. Además, se contempla la vigilancia ambiental permanente durante las obras.

La actuación supondrá la construcción de un espigón de estabilización de 200 metros de estructura marítima y durante el desarrollo de las obras se trabajará con 420 metros de barreras antiturbidez para protección ambiental.

Asimismo, se llevará a cabo la restauración de escolleras deterioradas y la mejora de accesos peatonales, así como la adaptación de la playa para personas con movilidad reducida.

Las obras incluyen la aportación de 75.000 metros cúbicos de arena natural procedente principalmente de cauces fluviales autorizados que supondrá incremento de la superficie de playa que pasará de los 2.700 metros cuadrados actuales a 12.700 metros cuadrados (más de 10.000 metros cuadrados).

El proyecto se ha adaptado a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2023 e incluye medidas específicas para la protección de hábitats y especies sensibles, controles previos sobre flora y fauna, vigilancia ambiental durante toda la ejecución de las obras, instalación de barreras antiturbidez para proteger el medio marino y seguimiento especializado de los trabajos.

En este sentido se han tramitado diversas autorizaciones o comunicaciones con otros organismos, además de la Declaración de Impacto Ambiental, resuelta por el órgano ambiental, en este caso la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco, como por ejemplo a Puertos del Estado para la colocación de boyas.

Cuestionado por el acuerdo con el Ayuntamiento, el subdelegado ha indicado que "está bastante avanzado y creo que se llegará en breve", punto en el que ha recordado que en ese acuerdo el Consisorio "se hará cargo de la parte terrestre de los Baños del Carmen y nosotros nos estamos encargando ya de la marina, como estáis viendo".

Salas ha querido tranquilizar a colectivos ecologistas preocupados por los problemas que puedan surgir en la biodiversidad marina de la zona y les ha trasladado que son cuestiones que se han tenido en cuenta la elaboración de la declaración de impacto ambiental y que la obra "va a conllevar el aumento de esos hábitats marinos".