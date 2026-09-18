El Gobierno licita por 605.000 euros la rehabilitación de la carretera que enlaza la A-45 y A-92 en Antequera (Málaga)

Proyecto para la rehabilitación del firme del enlace de la A-45 y A-92 en Antequera, Málaga. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 604.907 euros, IVA incluido, el contrato de obras para la rehabilitación de la calzada en el enlace entre las autovías A-45 y A-92, situado en el kilómetro 98 de la A-45 a su paso por Antequera (Málaga).

La actuación, indica el Ministerio a través de un comunicado, tiene como objetivo "mejorar la regularidad superficial del firme y alargar su vida útil, con el fin de garantizar unas condiciones adecuadas de circulación y reforzar la seguridad vial".

Los trabajos contemplan principalmente la renovación superficial del pavimento mediante fresados localizados y la reposición de las capas deterioradas. Asimismo, está prevista la reposición de elementos asociados a la carretera, entre ellos determinados sistemas de señalización horizontal y balizamiento existentes.

La actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado para impulsar actuaciones destinadas a mejorar la calidad del servicio de la infraestructura viaria estatal existente, dentro del cual, Transportes indica que ha invertido 123 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.