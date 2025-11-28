El Gran Parque de Mijas (Málaga) abre sus puertas este fin de semana con más de la mitad de su superficie visitable

El Gran Parque de Mijas abre sus puertas este fin de semana de 9 a 19 horas con más de la mitad de su superficie total visitable - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

El acceso será libre y gratuito de 9 a 19 horas y se hará por el acceso principal, junto al que estará abierto el aparcamiento

MIJAS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Gran Parque de Mijas (Málaga) tiene previsto abrir sus puertas este fin de semana de 9 a 19 horas (sábado y domingo) con más de la mitad de su superficie visitable. El acceso, libre y gratuito, se hará únicamente por la entrada principal, junto a la que hay habilitado un aparcamiento para vehículos, según han informado desde el Ayuntamiento.

El concejal de Parques y Jardines, Daniel Gómez, ha informado de que tras las pruebas de preapertura realizadas los fines de semana del 8 y 9 de noviembre y del 22 y 23 de noviembre, el Ayuntamiento de Mijas prosigue con la apertura paulatina de la instalación para el uso y disfrute de vecinos y visitantes.

La superficie visitable del Gran Parque de Mijas este fin de semana será más de la mitad. Cabe destacar que la instalación tiene 270.000 metros cuadrados, lo que, según señalan, lo convierte en el parque urbano más grande de Andalucía. Todos los parques infantiles estarán disponibles, así como los carriles bici y las calles de paseo.

Gómez ha subrayado que la apertura de este fin de semana es enmarca aún en las pruebas de aforo y seguridad, y se avanza para culminar todas las instalaciones antes de su próxima inauguración oficial.

Las delegaciones de Servicios Operativos y de Parques y Jardines han instalado baños provisionales para ofrecer el mejor servicio posible, a la espera de la construcción de los definitivos. Las áreas de mascotas no estarán habilitadas.