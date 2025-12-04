El Gran Parque de Mijas (Málaga) abrirá el puente de Constitución, el 13 y 14 de diciembre y del 20 al 6 de enero

El Gran Parque de Mijas (Málaga) abrirá sus puertas a los visitantes durante el puente de la Constitución (6, 7 y 8 de diciembre), el fin de semana del 13 y 14 y desde el día 20 de diciembre al 6 de enero - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gran Parque de Mijas (Málaga) abrirá sus puertas a los visitantes durante el puente de la Constitución (6, 7 y 8 de diciembre), el fin de semana del 13 y 14 y desde el día 20 de diciembre al 6 de enero, es decir, durante las vacaciones escolares de Navidad. Los horarios de apertura serán de 9 a 19 horas todos estos días.

La instalación se abrirá en su totalidad, es decir, que el acceso se hará por ambas entradas (la principal, por la zona de la venta La Morena hacia el cruce de La Alberquilla; y la secundaria, por la carretera del Cerro del Águila, a la altura del cementerio de San Cayetano). Cada una de ellas tiene un aparcamiento anexo.

El concejal delegado de Parques y Jardines, Daniel Gómez, ha avanzado que los visitantes podrán recorrer todas las zonas del Gran Parque, a diferencia de las últimas aperturas, que han sido parciales, para probar accesos, aforos y seguridad. Por tanto, todos los parques infantiles estarán abiertos, así como las zonas deportivas y el área canina.

PROHIBIDOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Gómez ha informado asimismo de que estará prohibido el acceso y permanencia de vehículos motorizados (patinetes eléctricos y motocicletas), que deberán ser estacionados fuera de la instalación. La seguridad privada estará coordinada con la Policía Local de Mijas para extremar la vigilancia y la protección de los usuarios.

El Gran Parque de Mijas, con 270.000 metros cuadrados de superficie, es la instalación urbana de estas características más grande de Andalucía.