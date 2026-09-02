Greencities alcanza ya el medio centenar de ciudades confirmadas para su próxima edición en Fycma

Archivo - Imagen de Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility en Espacio Urban Arena de 2025. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, volverá a reunir en Málaga a representantes municipales de distintos puntos de España en torno a un programa diseñado para favorecer el intercambio de conocimiento, la colaboración entre territorios y el acceso a soluciones innovadoras para afrontar los retos urbanos. El encuentro suma ya a más de medio centenar de ciudades confirmadas en su próxima edición, aunque la cifra seguirá en aumento.

Según han informado en un comunicado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que organiza el evento, los municipios participarán de forma activa en las distintas áreas de actividad del encuentro, que se celebra los días 15 y 16 de este mes.

En este contexto, los municipios participantes podrán presentar proyectos, identificar socios para impulsar nuevas iniciativas y establecer contactos con empresas y entidades especializadas a través de áreas de networking y una agenda de reuniones profesionales.

Uno de los principales espacios dirigidos a los municipios será el 'City Speakers', un programa concebido para que den a conocer proyectos en desarrollo, casos de éxito y experiencias innovadoras desarrolladas en sus territorios. Además de poner en valor estas iniciativas, este espacio permitirá compartir necesidades, oportunidades y desafíos comunes, fomentando el aprendizaje entre ciudades y la colaboración público-privada.

Las intervenciones, en formato pitch de siete minutos, versarán sobre dos modalidades: 'proyectos de tu municipio' y 'caso de éxito de tu municipio'.

Por su parte, el Foro de Alcaldes/as e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos volverá a reunir a responsables municipales en una convocatoria de alto nivel organizada junto a COTEC, la Red Innpulso y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Este espacio servirá para abordar cuestiones estratégicas relacionadas con la innovación urbana, compartir experiencias y fortalecer la cooperación institucional entre ciudades.

El programa de Greencities abordará algunos de los principales retos que marcan la evolución de las ciudades y los territorios, con contenidos sobre sostenibilidad y descarbonización, movilidad inteligente, eficiencia energética, inteligencia artificial, digitalización, inteligencia turística o smart economy.

La agenda profundizará además en la gestión integral del espacio público para avanzar hacia ciudades más eficientes, sostenibles y conectadas, así como en nuevos modelos de gobernanza que aprovechan la tecnología y los datos para optimizar recursos, coordinar servicios y mejorar la toma de decisiones.

Entre los contenidos previstos se analizarán soluciones concretas como los sistemas inteligentes de identificación de usuarios para desarrollar tasas de residuos adaptadas al comportamiento real, o el telecontrol del alumbrado público y la iluminación interior para reducir el consumo energético y la contaminación lumínica.

En movilidad, se abordarán estrategias sobre micromovilidad, transporte público o el modelo Mobility as a Service (MaaS). El programa permitirá conocer también experiencias de digitalización del turismo a través de las plataformas de destinos, proyectos de innovación vinculados al desarrollo económico del entorno de Doñana y el modelo de Santa Cruz de Tenerife para avanzar hacia una ciudad sostenible, innovadora y descarbonizada, entre otros.

Han destacado, por primera vez, la celebración en paralelo de Greencities 2026 y del VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

La convivencia de ambos encuentros, aun manteniendo su identidad y con programaciones propias, responde a una voluntad compartida de generar un marco más sólido de colaboración en torno a los grandes retos urbanos, aprovechando mejor las sinergias, enriqueciendo el intercambio de conocimiento e identificando nuevas oportunidades de cooperación entre instituciones, empresas y profesionales.

El evento está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento, y coorganizado por la patronal tecnológica AMETIC. Telefónica actúa como Premium Partner. Innovasur y Orange Empresas son Golden Partners.

Son Silver Partners Agrojardín, COTEC, Next Sustainable Generation Council (NSGC), la Universidad de Málaga, así como las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga. Smart City Cluster es Strategic Partner. Las inscripciones están disponibles en www.greencitiesmalaga.com.