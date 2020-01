El grupo Kakkmaddafakka es la primera banda internacional del cartel del festival 'Oh, See!' para 2020

Publicado 02/01/2020 17:27:10 CET

Cartel del festival Oh, See! con el grupo Kakkmaddafakka.

Cartel del festival Oh, See! con el grupo Kakkmaddafakka. - OH, SEE!

MÁLAGA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival de música 'Oh, See! Málaga' ha adelantado que el cartel de este 2020 contará con el grupo noruego Kakkmaddafakka, que se convierte así en la primera banda internacional que pisará el evento malagueño.

Kakkmaddafakka, una de las bandas más frescas y divertidas del género inde-pop, llegarán a la capital de la Costal del Sol para demostrar su dominio del género y para presentar su quinto trabajo publicado en 2019 titulado 'Diplomacy', según han explicado los organizadores del evento en una nota de prensa.

Para este último trabajo se han inspirado en el verano y en las temperaturas tropicales por lo que la diversión estará asegurada en la tercera edición de 'Oh, See! Fest'. Según los noruegos: "Con este disco puedes pegarte una buena fiesta".

'Oh, See! Málaga' confirmó en su anuncio anterior a Carlos Sadness, Second, Kiko Veneno, Ojete Calor, Manel, La Bien Querida, Rufus T Firefly, Ochoymedio djs, We Are Not Djs y a Mondosonoro Djs.