Grupo Social ONCE garantiza la inversión social y el empleo en Málaga pese al COVID por a los buenos datos de 2019

Presentación del informe de valor del Grupo Social ONCE en Málaga - ONCE

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE garantiza su inversión social destinada a personas ciegas o con otras discapacidades y el mantenimiento del empleo en Málaga, a pesar de los efectos de la COVID-19, gracias al positivo comportamiento del ejercicio 2019 en la provincia, lo que permite afrontar ahora con menor riesgo los efectos de la pandemia para los malagueños que más lo necesitan.

Así lo han destacado este martes en rueda de prensa el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la Organización en Málaga, José Miguel Luque, junto a la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, en la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE, que integran ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, y que subraya la consolidación del crecimiento en empleo, ventas, inversión social, formación y prestación de servicios sociales en el último año.

El balance refleja la "fortaleza del modelo del Grupo Social ONCE y su capacidad de gestión", lo cual, según MArtínez, "ha permitido afrontar con determinación y solvencia una adversidad tan extraordinaria como la que estamos viviendo con el coronavirus, gracias siempre al apoyo continuo de la sociedad malagueña".

El Grupo Social ONCE impulsó la creación de 517 nuevos puestos de trabajo en Málaga, de los que un 95 por ciento tienen discapacidad y un 43 por ciento son mujeres. La red de ventas suma una plantilla de 1.072 vendedores en Málaga, todos ellos con discapacidad.

Al cierre de 2019, el Grupo Social ONCE contaba con 2.612 trabajadores en la provincia, de los que un 58 por ciento tienen algún tipo de discapacidad y un 42 por ciento son mujeres.

MÁLAGA, POR ENCIMA DE LA MEDIA EN VENTAS

Martínez ha hecho hincapié en el modelo de gestión de juego responsable, con unos ingresos por venta de productos de lotería de 140,41 millones de euros en Málaga.

Las ventas de la ONCE en la provincia experimentaron un incremento del 7,71 por ciento con respecto al ejercicio anterior, por encima de la media de Andalucía, que se sitúa en el 6,72 por ciento y muy por encima también del aumento registrado en las ventas de la organización a nivel nacional, que creció un 4,08 por ciento respecto al ejercicio anterior de 2018.

El total de ventas de la ONCE en la provincia de Málaga representan el 20,70% del conjunto de ventas de la organización en Andalucía, que el año pasado sumaron 678,16 millones de euros.

Málaga se consolida también como una de las provincias andaluzas con mayor fortuna con los sorteos de la ONCE ya que repartió 77,33 millones de euros en premios a lo largo de 2019, de los 373,50 repartidos en Andalucía.

La inversión social del Grupo Social ONCE en la provincia de Málaga ascendió el año pasado a 16,82 millones de euros de los 81,24 millones que sumó este capítulo en la comunidad autónoma destinados a prestar servicios de atención personalizada al colectivo de afiliados y la solidaridad con otras discapacidades.

De cada 100 euros que ingresa la ONCE, 54 euros se destinan al pago de premios, 35,3 euros a pagos de salarios y gastos de juego y el resto a inversión social directa dirigida a personas ciegas y con otras discapacidades.

Por áreas, desde la ONCE se ha dado acogida a 124 personas que perdieron la vista en 2019 en Málaga, a quienes se ha facilitado una atención diseñada a su medida. En total en la provincia hay 2.792 personas ciegas o con discapacidad visual grave (144 de ellas personas sordociegas), que representan el 17,82 por ciento del conjunto de afiliados en Andalucía, entre los que se encuentran los 329 estudiantes que atiende la ONCE en todas las edades y etapas educativas en Málaga.

En el último año cinco malagueños recibieron un perro guía para su movilidad sin coste para las personas ciegas. En Málaga, un total de 1.288 personas usaron alguno de los servicios que presta la ONCE en el ámbito social el pasado año.

Así, se registraron 1.595 asistencias de acciones formativas para personas con discapacidad; se realizaron 2.875 servicios de voluntariado que sumaron 10.935 horas a cargo de 110 voluntarios; se tramitaron 1.869 solicitudes de adaptaciones bibliográficas; se realizaron 255 intervenciones de aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías; se utilizaron 240 equipos tiflotécnicos; y se atendieron 153 peticiones de personas sordociegas con 3.463 horas de mediación a la sordoceguera. Además, un total de 5.276 personas asistieron a alguna de las 216 actividades culturales y deportivas programadas en Málaga durante 2019.

"Este balance es fruto de un esfuerzo muy responsable de los hombres y mujeres del Grupo Social ONCE con Málaga", ha sealado Martínez, quien ha agradecido el "cariño y confianza" de los malagueños para llegar a estos datos.