Grupo de talento de Málaga TechPark Execs y Universidad refuerzan la colaboración entre las empresas y la academia

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Talento del Club de Directivos de Málaga TechPark Execs ha reunido a una veintena de directivos de empresas del parque tecnológico malagueño con diferentes representantes académicos de la Universidad de Málaga (UMA) para abordar el futuro de la formación y la conexión entre el talento universitario y las empresas industriales y tecnológicas de Málaga TechPark.

En el evento, que se ha celebrado en la sede de Accenture, han intervenido Joaquín Ortega, director de la Escuela de Ingenierías Industriales; Fali Godoy, director de la ETSI de Ingeniería de Telecomunicación, y Ana Cisneros, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Javier López, delegado del Rector para la Innovación Tecnológica y director de la Oficina UMA innTech; Lourdes Cruz, directora de Desarrollo de Negocio de Málaga TechPark y coordinadora técnica del grupo de Talento, y Nuria Iglesias, Delivery and Culture Lead in Advanced Technology Center at Accenture in EMEA South y coordinadora del grupo de Talento también estuvieron presentes.

Una de las novedades que se presentaron durante el encuentro fue el nuevo curso de 'Liderazgo en Ingeniería' que aspira a ponerse en marcha durante el próximo curso académico. "El ingeniero debe adquirir capacidades de gestión, planificación de procesos, comunicación y coordinación de equipos", ha argumentado Godoy.

También planteó como iniciativa la impartición de "Laboratorio de Proyectos", a la que los estudiantes de ingeniería se enfrentarán durante el grado. El objetivo es que la formación académica se acerque a una simulación de actividad profesional del estudiantado respecto a las materias que estudia. "Con ello se exige que el estudiante termine con un prototipo que pueda mostrar, explicar y probar", ha dicho.

La colaboración de la Universidad de Málaga, a través de la Oficina UMA innTech, con las necesidades de las empresas de Málaga TechPark es máxima. De hecho, los proyectos mencionados cuentan con el aval y las recomendaciones de los directivos que conforman el Club Málaga TechPark Execs, con más de medio centenar de empresas.

En este sentido, Ortega ha destacado la importancia de la formación del talento y la colaboración en materia de microcredenciales, así como la conexión estratégica entre el talento de la Escuela de Ingenierías Industriales y la industria a través de canales de empleo y programas de prácticas y trabajos fin de estudios (TFE) en empresas.

Cisneros, en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, expuso la oferta de titulaciones y títulos propios, las oportunidades de prácticas en empresas y la próxima Feria de Empleo 2025. Además, resaltó la colaboración en actividades formativas como títulos propios adaptados, charlas y talleres, junto con otras vías de cooperación como la creación de un comité asesor para la actualización de planes de estudio.

La jornada concluyó con la presentación de las próximas acciones a desarrollar, reafirmando el compromiso de todas las partes en la formación del talento en los ámbitos de la ingeniería y la economía y su incorporación al mercado laboral en Málaga TechPark.