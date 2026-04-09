La Guardia Civil localiza en buen estado a una persona desaparecida en la localidad de Gaucín

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Málaga han localizado en buen estado a una persona desaparecida el pasado 7 de abril en la localidad malagueña de Gaucín. El hombre fue localizado a las pocas horas y a unos 500 metros de su domicilio.

La actuación tuvo lugar el citado día cuando se recibió aviso del 112 de la desaparición de una persona con problemas médicos desde primera hora de la mañana en la zona del paraje Ribera Alta del término municipal de Gaucín, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al parecer, esta persona habría salido de su domicilio sobre las 10,00 horas y no regresando al mismo, por lo que por sus familiares denunciaron su desaparición.

Tras activar un dispositivo de búsqueda para su localización en el que participaron efectivos de la Guardia Civil de Ronda y Marbella, un helicóptero de la UHEL de la Guardia Civil, así como agentes de la policía local de Casares y Gaucín junto con personal voluntario, esta persona fue localizada a las 20,15 horas a unos 500 metros de su domicilio. El desaparecido fue localizado en buen estado de salud, no precisando asistencia sanitaria