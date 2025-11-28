Hallan un cadáver en el Camino de Los Monjes en Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cadáver, pendiente de identificación, ha sido hallado este pasado jueves en el Camino de Los Monjes, en el municipio malagueño de Marbella. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado este pasado jueves sobre las 18.00 horas. En concreto, fue un senderista quien localizó el cuerpo sin vida en un paraje de difícil acceso, según han señalado fuentes policiales y del 112.

De inmediato, el 112 dio aviso a los efectivos de los bomberos, de la Policía Local y la Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo judicial.

Por parte de la Policía Nacional se mantiene abierta una investigación para la identificación del cadáver y confirmar las circunstancias de la muerte.