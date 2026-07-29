Hallan tres cadáveres en la costa de Málaga

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres cadáveres han sido hallados este pasado martes en tres puntos diferentes de la costa de la provincia de Málaga, según han confirmado fuentes de la investigación.

En concreto, uno de ellos fue hallado a unas diez millas de la costa de Mijas, el segundo fue localizado por una embarcación en el mar a dos millas Estepona, y el tercero fue localizado en zona Sabinillas-Manilva.

Según han precisado las citadas fuentes dos de ellos tenían entre 20 y 25 años y se desconoce la edad del tercero. Asimismo, han añadido que estaban indocumentados.

Tras ser rescatados los cuerpos, que podrían corresponder a migrantes aunque la investigación está abierta y se sigue todas las hipótesis, fueron llevados al Instituto de Medicina Legal Málaga para llevar a cabo las autopsias.