Herido un hombre tras volcar un camión en la carretera A-367 en Ronda (Málaga), que permanece cortada

Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras el vuelco del camión que conducía en el kilómetro 31 de la carretera A-367 a la altura del municipio malagueño de Ronda.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a Europa Press de que la vía permanece cortada al tráfico en ambos sentidos en estos momentos.

Por su parte, el sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado a Europa Press que el accidente se ha producido a las 18,40 horas de este miércoles, cuando el camión, que transportaba aceite, ha volcado sobre la calzada.

Las citadas fuentes han confirmado que el conductor ha quedado atrapado en el camión y que se ha alertado a los bomberos para proceder a su rescate.