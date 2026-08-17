Herido un joven de 24 años tras ser apuñalado en el Real de la Feria de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional
Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 9:14
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MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el apuñalamiento a un joven de 24 años en la madrugada de este lunes en el Real de la Feria de Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 04,15 horas de este lunes en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de Málaga capital, según han señalado fuentes policiales.

Tras los hechos el joven ha sido trasladado a un hospital de la ciudad. Por el momento se desconocen más datos. Así, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

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