Herido un menor tras ser apuñalado durante la madrugada en el Parque Pinosol en Málaga

Archivo - Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven menor de edad ha resultado herido este domingo, 13 de septiembre, tras ser apuñalado en el Parque Pinosol en Málaga.

Según han concretado fuentes policiales a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en la madrugada de la presente jornada, si bien no han trascendido datos sobre la evolución del estado de salud del menor.

Por el momento, el grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que indaga el asunto en aras de esclarecer las causas que rodean el incidente.