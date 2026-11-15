Herido el portero de una sala de baile de 49 años por un disparo en el torso en la zona oeste de Málaga

Archivo - Coche de Policía Nacional. Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que el portero de una sala de baile de 49 años ha resultado herido tras recibir un disparo en el torso este domingo minutos antes de las 07,30 horas.

En declaraciones a Europa Press, Policía Nacional ha informado que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables de este suceso ocurrido en la zona oeste de la capital malagueña.

Por su parte, el 112 ha detallado que el herido ha sido trasladado a un centro hospitalario y que activaron a Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios.