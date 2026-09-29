El historiador y escritor Andrés Camino será el pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2027

Cartel que anuncia a Andrés Camino como pregonero de la Semana Santa de Málaga. - AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha designado como pregonero de la Semana Santa de 2027 a Andrés Camino, historiador, investigador y escritor, cuya voz es una de las más vinculadas al conocimiento y la difusión de la historia cofrade de la ciudad.

Nacido en el barrio malagueño de El Perchel, Camino ingresó en la Cofradía de las Penas en 1977, salió como nazareno del Cristo de la Agonía y, desde 1981 hasta 2025, fue portador del trono de María Santísima de las Penas.

Por otro lado, Camino es director de 'La Saeta', órgano oficial de la Agrupación de Cofradías, desde 1997. Su producción escrita comprende más de 300 artículos y numerosos libros dedicados a la historia religiosa y cofrade de Málaga.

Entre sus obras se encuentran estudios sobre San Julián y la Hermandad de la Santa Caridad, varios volúmenes de 'Personajes de la Semana Santa de Málaga' y una biografía de Enrique Navarro Torres, han informado desde la agrupación en una nota.

A su trabajo editorial se suma una amplia actividad como conferenciante y divulgador. Ha colaborado en medios de comunicación y participado como comentarista en retransmisiones de la Semana Santa.

Además, Camino ha pronunciado anteriormente el pregón de la Cofradía del Cautivo, el de las Glorias de María Santísima de Araceli de Lucena, las Consideraciones en torno a la Cruz de las Reales Cofradías Fusionadas y el pregón de la Vera+Cruz de Almogía, entre otros.

A lo largo de su trayectoria ha recibido el Escudo de Oro de la Agrupación de Cofradías y distinciones de hermandades como el Cautivo, las Reales Cofradías Fusionadas y la Archicofradía de la Sangre. En 2023 fue reconocido con el premio Julián Sanz. Bajo su dirección, La Saeta ha recibido también diversos reconocimientos, entre ellos el premio 'M' de Málaga de la Diputación Provincial.

CARTEL

Paralelamente, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha anunciado que la artista sevillana Isabel Sola será la pintora encargada del cartel oficial para la Semana Santa de Málaga de 2027.

Sola obtuvo una licenciatura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, con el premio a mejor expediente de su promoción, y posteriormente obtuvo el título de doctora en Bellas Artes. Su labor artística discurre en paralelo a una amplia trayectoria docente.

Ha protagonizado exposiciones individuales en la Galería Alfama de Madrid, la Galería Haurie de Sevilla, la Casa de la Provincia de la Diputación sevillana y la Casa de Cultura de Cantillana. A ellas se suman más de 70 exposiciones colectivas en España y en el extranjero. Su obra ha llegado, entre otros lugares, a Estados Unidos, Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Taiwán y Hong Kong.

La artista cuenta con varios reconocimientos recibidos como l primer premio del Certamen Nacional de Pintura de la Fundación Cirugía Española, un premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y el Premio Pasión por las Artes, concedido por El Correo de Andalucía.

Su vinculación con la cartelería cofrade constituye una de las facetas más conocidas de su trabajo. En 2007 realizó el cartel de la Semana Santa de Sevilla y en 2026 ha firmado el de la Semana Santa de Cádiz, han destacado desde la agrupación en otro comunicado.

Es también autora del cartel de la Semana Santa de Triana de 2013 y los carteles de la romería del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte, de la coronación canónica de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos y de la coronación de Nuestra Señora de la Piedad de la Hermandad del Baratillo.

Asimismo, se ha designado a Juan Carlos Estrada García como presentador del cartel oficial de la Semana Santa de 2027, acto que tendrá lugar el próximo 14 de enero en el Cine Albéniz de Málaga.

Estrada tiene una trayectoria cofrade está estrechamente ligada a la Archicofradía de la Expiración, de la que es hermano desde hace más de 30 años y donde ha participado en distintas áreas de la corporación y fue uno de los impulsores de su Banda de Música, así como de la de Antiguos Alumnos.

En la actualidad ocupa el cargo de primer teniente de hermano mayor de la archicofradía y es mayordomo de María Santísima de los Dolores.