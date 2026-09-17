HM Hospitales pone en marcha una nueva unidad de mama altamente especializada en Málaga

Profesionales de la Unidad de la Mujer de HM Hospitales en Málaga. - HM HOSPITALES

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha ampliado en Málaga su oferta asistencial dirigida a la salud de la mujer con la puesta en marcha de una nueva Unidad de Mama altamente especializada, integrada en el Servicio de Diagnóstico por Imagen y diseñada para ofrecer un abordaje integral de la patología mamaria, con especial énfasis en el diagnóstico precoz de cáncer de mama.

El grupo hospitalario ha informado en un comunicado de que la unidad combina tecnología diagnóstica de última generación, procedimientos mínimamente invasivos y un circuito asistencial ágil que permite reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de las pacientes desde el primer momento.

Todo ello se desarrolla bajo los protocolos nacionales e internacionales de referencia en senología, garantizando los máximos estándares de calidad y seguridad clínica.

La doctora jefa del Servicio Diagnóstico por Imagen, Josefa Calvo, ha afirmado que "la detección precoz sigue siendo nuestra mejor herramienta frente al cáncer de mama. Detectar una lesión en fases iniciales no solo aumenta significativamente las posibilidades de curación, sino que también permite tratamientos menos agresivos y una mejor calidad de vida para las pacientes".

Calvo subraya además que su objetivo "no es únicamente ofrecer la mejor tecnología, sino ponerla al servicio de un modelo asistencial ágil, humano y coordinado, en el que la paciente se sienta acompañada durante todo el proceso diagnóstico".

DIAGNÓSTICO MÁS PRECISO

La nueva Unidad de Mama de HM Hospitales en Málaga dispone de un equipamiento tecnológico que permite realizar estudios de alta precisión adaptados a las necesidades de cada paciente.

Entre sus recursos han destacado un mamógrafo digital con tomosíntesis, que mejora la detección del cáncer invasivo y reduce los falsos positivos; un ecógrafo de alta resolución especialmente indicado para el estudio del tejido mamario denso; y una resonancia magnética de mama destinada a pacientes de alto riesgo genético, planificación terapéutica y seguimiento de tratamientos oncológicos.

La unidad realiza además procedimientos intervencionistas guiados por imagen, como punciones y biopsias percutáneas, así como técnicas avanzadas de localización prequirúrgica mediante semillas magnéticas, una alternativa que mejora el confort de la paciente y facilita la precisión quirúrgica.

Uno de sus principales elementos diferenciales es la implantación de un circuito de diagnóstico en un acto único. Con este modelo organizativo, las pacientes con sospecha clínica o radiológica "pueden completar en menos de 24 horas las pruebas diagnósticas necesarias, acelerando la confirmación diagnóstica y reduciendo de forma significativa la incertidumbre y la carga emocional asociadas al proceso", han subrayado.

"Sabemos que la espera genera una enorme ansiedad. Por eso hemos diseñado un circuito que nos permite agilizar el diagnóstico sin renunciar al rigor clínico. Reducir los tiempos también es una forma de cuidar a nuestras pacientes", ha afirmado la doctora jefa del Servicio Diagnóstico por Imagen.

HM Hospitales también ha incorporado recientemente en Málaga un densitómetro de alta gama que permite valorar de forma precisa la densidad mineral ósea y detectar situaciones de osteopenia u osteoporosis. Esta tecnología adquiere especial relevancia a partir de la menopausia, etapa en la que la disminución de los niveles de estrógenos puede acelerar la pérdida de masa ósea y aumentar el riesgo de fracturas.

Desde el grupo han señalado que su incorporación permite ampliar el abordaje de la salud femenina más allá de la patología mamaria y avanzar hacia un circuito asistencial más completo, facilitando la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de problemas especialmente vinculados a las distintas etapas de la vida de la mujer.

El funcionamiento de la unidad se apoya en un modelo plenamente multidisciplinar, en el que especialistas de diagnóstico por imagen en la mama, ginecología, cirugía oncológica, oncología médica y anatomía patológica trabajan de forma coordinada para revisar cada caso y consensuar la estrategia terapéutica más adecuada.

Asimismo, todos los informes radiológicos se elaboran siguiendo la clasificación internacional BI-RADS, favoreciendo una comunicación homogénea entre los distintos especialistas implicados en la atención de la paciente.