HM Hospitales presenta el balance anual y próximos hitos en la provincia de Málaga

El doctor Juan Abarca, acompañado de la doctora Elena Abarca, Alejandro Abarca, y los doctores Cristóbal Belda y Grando en un acto de HM Hospitales Málaga. - HM HOSPITALES MÁLAGA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha reunido en Málaga a autoridades sanitarias, políticas y empresariales en el acto de balance anual de su actividad en Málaga y en que se ha hecho mención a los próximos hitos del grupo, entre los que se encuentran la construcción de un hospital en la localidad malagueña de Vélez-Málaga y otro en la ciudad; así como la apertura del Policlínico HM El Palo y la reforma integral del edificio de La Encarnación.

El presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, ha destacado durante el acto estas actuaciones, que vienen "a reforzar y fortalecer la oferta asistencial y sanitaria del Grupo HM Hospitales en Málaga", han informado desde el grupo hospitalario a través de una nota.

El acto ha contado además con la presencia de la doctora Elena Abarca Cidón, vicepresidenta de HM Hospitales; Alejandro Abarca Cidón, consejero delegado del grupo; el doctor Cristóbal Belda, director general médico; y la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales.

En su intervención, el presidente de HM Hospitales ha dado a conocer el nombre del que será el hospital de referencia en la Territorial Sur. HM Mar de Alborán, "que evoca el crecimiento y el gran proyecto que ofrecerá una propuesta de valor diferenciada", según han señalado, será "un gran hospital que dará cobertura asistencial a toda la región".

Este nuevo hospital, que se construirá junto al Estadio de La Rosaleda, "reforzará significativamente la oferta asistencial del grupo en la capital malagueña". Abarca Cidón ha destacado que el nuevo hospital general médico quirúrgico, que abrirá sus puertas en 2028, "es un ambicioso proyecto asistencial que transformará el panorama sanitario malacitano".

"No solo supondrá un hito histórico para nuestro grupo, sino que también reafirmará nuestro compromiso de ofrecer a los malagueños una red asistencial integrada que proporcione una atención sanitaria de excelencia, innovadora y basada en la calidad, la tecnología y la cercanía al paciente", ha asegurado.

Al mismo tiempo, ha apuntado que con esta adquisición estratégica están "dando un paso decisivo en la modernización y ampliación de nuestra capacidad asistencial en nuestra Territorial Sur, en donde estamos presentes desde 2022".

Desde HM Hospitales han incidido en que este proyecto "supone un importante salto cualitativo en la infraestructura sanitaria malagueña" y en que la apertura de este nuevo hospital "se integrará dentro de un plan más amplio de modernización y expansión del grupo en Málaga".

Asimismo, el nuevo hospital se complementará estratégicamente con el desarrollo futuro del Hospital HM Vélez-Málaga, "formando una potente red de atención médica que consolidará la posición del grupo como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur".

En este contexto, han destacado la próxima entrada en funcionamiento del Policlínico HM El Palo, que ofrecerá "una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Ginecología, Cirugía General y Traumatología"; y que contará con una Resonancia Magnética de 1,5 teslas, sin helio.

También está la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ya se encuentra en su última fase, y que permitirá, entre otras mejoras, incrementar el área de consultas externas. En cuanto a la distribución, contará con un nuevo acceso al edificio, que albergará en la planta baja la Unidad de Cardiología, Ginecología, Oftalmología, Dental y el Laboratorio.

La primera y segunda planta, ya en funcionamiento, acogen las consultas de Otorrinolaringología, Urología y Traumatología, que incluye la Unidad de Traumatología Biológica; entre otras especialidades.

BALANCE

El doctor Abarca Cidón ha expresado su satisfacción por los logros alcanzados desde que, en octubre de 2022, HM Hospitales llegase a Málaga, y ha subrayado que "ha sido una etapa de intenso trabajo y compromiso con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención sanitaria en Málaga".

Asimismo, ha reiterado el compromiso de la institución con la innovación y la excelencia al servicio de los pacientes malagueños. Así, ha hecho referencia al convenio de colaboración alcanzado con la Universidad Europea de Andalucía, "que refuerza el vínculo entre la formación universitaria y la práctica clínica en la provincia de Málaga".

El acuerdo se enmarca "en la apuesta de ambas instituciones por un modelo de aprendizaje experiencial, basado en la integración temprana de los estudiantes de Ciencias de la Salud en entornos asistenciales reales y en la transferencia de conocimiento al sistema sanitario".

Asimismo, previamente al acto institucional, se ha celebrado una jornada con los equipos médicos de los diferentes centros de HM Hospitales en Málaga, en el que intervinieron el doctor Juan Abarca, Alejandro Abarca y la doctora Virginia Grando, en el que han explicado el plan estratégico y de expansión del grupo en la provincia.

Además, ha servido para poner en valor "el papel esencial que desempeñan los facultativos en el desarrollo y consolidación del proyecto" en la provincia, destacando especialmente "el trabajo en equipo, la implicación y la vocación de todos los profesionales que forman parte de la red asistencial".

"Este proyecto lo construimos juntos. Para HM Hospitales, nuestros profesionales son parte activa y fundamental del crecimiento. Les hacemos partícipes de cada paso porque creemos firmemente que el éxito solo se consigue con un equipo comprometido, cohesionado y alineado con nuestra misión asistencial", ha subrayado Virginia Grando.

La directora territorial sur de HM Hospitales ha añadido que "crecer en Málaga es una cuestión de infraestructuras, pero sobre todo, es una apuesta por las personas que hacen posible una atención sanitaria excelente cada día".

También se ha hecho referencia a la inversión realizada en los cuatro centros de la provincia para la remodelación de las infraestructuras y equipamientos, lo que demuestra "la importante apuesta del HM Hospitales por Málaga y que también se refleja en la creación de nuevas especialidades médicas y nuevos equipos médicos".