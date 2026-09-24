El hombre tiroteado en la terraza de un restaurante en Málaga capital es un ultra turco del Fenerbahçe

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 47 años que resultó herido en la noche del pasado martes al recibir un disparo en la cara cuando estaba en la terraza de un restaurante de la zona de Muelle Uno de Málaga capital es un ultra turco del Fenerbahçe Spor Kulübü.

En este sentido han informado distintos medios de comunicación de Turquía y lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que señalan tanto a la nacionalidad de la víctima de los disparos como a su condición de ultra del equipo de fútbol de aquel país.

En una atención a medios este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que la principal hipótesis con la que trabaja la Policía en este caso, que no la única, es que el hecho esté relacionado con un enfrentamiento entre bandas de narcos.

También ha dicho que la Policía Nacional "sigue avanzando positivamente" en la investigación y se ha mostrado convencido de que la Policía dará con el causante

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en torno a estos hechos, que tuvieron lugar pasadas las 22,30 horas del pasado martes en la referida popular zona de restauración en el centro de la capital malagueña.

Un testigo que estaba en la terraza de otro local ha relatado Press que escuchó "una fuerte explosión", y seguidamente, vio a personas huyendo del lugar; así como a un hombre "sin capucha y armado con una pistola" que escapaba, mientras que el herido permanecía inmóvil sobre el suelo.

Asimismo, algunos empleados de los establecimientos aledaños donde se produjo el disparo han relatado que escucharon "varias detonaciones" e, inmediatamente después, gritos entre las personas que estaban presentes.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este pasado martes que el Plan Costa del Sol para la lucha contra los episodios con arma de fuego "se amplía a Málaga capital tras los últimos tiroteos acaecidos en la ciudad, lo que supondrá un refuerzo policial importante para afrontar estos sucesos".

Salas ha destacado "el importante despliegue" de medios realizado dentro del Plan Costa del Sol; "un plan operativo de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local que está dando resultados positivos, con una tasa de detenciones y esclarecimiento de delitos cercana al 100%".

MÁS EFECTIVOS Y MÁS MEDIOS

En una atención a medios tras la celebración este jueves del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Salas ha detallado a los periodistas que el refuerzo operativo del Plan Costa del Sol va a suponer "más efectivos y más medios", y ha puntualizado que en el capítulo de personal los agentes estarán en las calles con presencia "tanto uniformada como no uniformada".

Además, Salas ha expuesto que el refuerzo se realizará tanto en cualquier tipo de sitio público como en espacios de aglomeración urbana y en otros que dentro del operativo "se vean necesarios para reforzar".