El subdelegado dice que el Plan especial Costa del Sol se amplía a Málaga capital tras los últimos tiroteos

El subdelegado del Gobierno en Málaga y el nuevo mando de la Policía Nacional en la provincia. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado que el Plan Costa del Sol para la lucha contra los episodios con arma de fuego "se amplía a Málaga capital tras los últimos tiroteos acaecidos en la ciudad, lo que supondrá un refuerzo policial importante para afrontar estos sucesos".

Así lo ha dicho este miércoles en el acto por la toma de posesión de Roberto Rodríguez como comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Málaga, en la que también ha participado el jefe superior de Policía en Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezáun.

Salas ha destacado "el importante despliegue" de medios realizado dentro del Plan Costa del Sol; "un plan operativo de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local que está dando resultados positivos, con una tasa de detenciones y esclarecimiento de delitos cercana al 100%".

El subdelegado del Gobierno ha reconocido que Málaga "es una provincia segura y por ello uno de los grandes polos de atracción turística a nivel internacional gracias, en parte, a la gran labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".

En cuanto al narcotráfico, ha recordado que "desde 2018 tenemos en marcha el primer plan específico para combatir este tipo de delincuencia en el que operan las FCSE en colaboración con otros organismos como Vigilancia Aduanera".

Y ha subrayado que "desde su puesta en marcha, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha supuesto la realización de casi 48.000 operaciones, con el resultado de 31.335 personas detenidas o investigadas, 2.200 toneladas de droga incautadas y 9.728 vehículos intervenidos (7.637 terrestres, 2.068 marítimos y 23 aéreos), así como 2.146.127 litros de gasolina".

El subdelegado del Gobierno ha recordado asimismo que "desde 2018 el Gobierno ha incrementado la plantilla de la Policía Nacional en Málaga con 1.000 efectivos más después de que en las dos legislaturas anteriores la provincia perdiera casi 400 agentes del cuerpo".

Asimismo, Salas ha reconocido el desempeño de los agentes de la Policía Nacional y ha destacado su trabajo para acabar con una amenaza que no cesa: "la violencia de género, que ha dejado en nuestra provincia siete mujeres asesinadas estos últimos meses".

"Nuestro objetivo como sociedad y desde la propia Policía Nacional es combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de género para seguir avanzando hacia una sociedad más libre, mejor, democrática y con nuestros derechos y deberes protegidos frente a quienes los quieren coartar", ha subrayado.

Salas ha recordado que la provincia de Málaga cuenta con casi 4.000 mujeres y hombres de la Policía Nacional que "cumplen una labor esencial para la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía, todos ellos garantes de la protección y el cumplimiento de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico" y a quienes ha agradecido su trabajo diario.

En cuanto a las críticas del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, sobre la lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno, el subdelegado ha recordado que este fue delegado del Gobierno con el PP y fue "el que más recortó en Cuerpo y Fuerza el asesor del Estado, no solo en medios sino en números", precisando que en la provincia de Málaga fueron "casi 400 efectivos".

"Tendría que dar explicaciones de por qué hizo ese recorte y por qué permitió que el narcotráfico aumentara en la provincia de Málaga por culpa de esos recortes", ha asegurado Salas, quien ha reiterado que Málaga es "una provincia segura" y ha dicho que se trabaja "para aumentar incluso esa sensación subjetiva de seguridad que tienen las personas".

NUEVO COMISARIO

Respecto al nuevo comisario, Salas ha recordado la trayectoria "plena de responsabilidad y profesionalidad a lo largo de toda su carrera, una trayectoria dedicada al servicio público desde hace más de 32 años velando por el libre ejercicio de los derechos y libertades que recoge la Constitución española".

Además, ha destacado su especialización en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, "prioridades que tenemos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y como Gobierno".

Salas ha tenido también un recuerdo especial y agradecimiento por su labor al frente de la Comisaría Provincial de Málaga a Enrique Barón, el anterior comisario que desempeñó el cargo entre septiembre de 2021 y julio del pasado año, y con el deseo que la nueva etapa que acaba de iniciarse depare muchos éxitos al nuevo comisario provincial y a toda la sociedad malagueña.

En este acto también han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro; la presidenta de la Audiencia, Lourdes García, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Fernando Benítez Pérez-Fajardo; representantes de la Diputación, mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Roberto Rodríguez Velasco (54 años) ha dedicado gran parte de su trayectoria en el cuerpo a la lucha contra el narco en Andalucía. Ingresó en la Policía en 1994 como inspector y fue en 2023 cuando ascendió a la máxima categoría, la de comisario principal.

En sus inicios como inspector fue destinado a la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, concretamente fue adscrito en 1997 a la Udyco de Barcelona, y, más adelante, pasó por la Comisaría General de Información y la Comisaría de Vélez-Málaga, antes de ser designado como jefe operativo de la Udyco de la Comisaría Provincial de Málaga, donde participó en importantes operativos antidroga en la Costa del Sol.

A comienzos de 2017 ascendió a la categoría de comisario y fue nombrado jefe de la Comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz), otra de las plazas policiales más activas en la lucha contra el narcotráfico.

Tras un año aproximadamente en el Campo de Gibraltar, Rodríguez Velasco regresó a la Comisaría Provincial de Málaga. Sus dotes de mando le llevaron a su último ascenso, comisario principal, asumiendo la coordinación operativa como jefe de operaciones, segundo cargo policial en la provincia.

Con la reciente jubilación de su antecesor Enrique Barón Castaño, y aunque Roberto Rodríguez Velasco ya venía desempeñando en comisión de servicio el puesto de jefe provincial en los últimos meses, el Ministerio del Interior lo nombra oficialmente como máximo mando de la Comisaría Provincial.

Ingeniero Técnico Industrial, en especialidad de Electrónica, por la Universidad de Málaga y, además, Licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca, Rodríguez Velasco cuenta con 171 felicitaciones públicas por servicios realizados, dos medallas con distintivo blanco de la orden al mérito policial, la medalla blanca de la Guardia Civil, la medalla de la Policía Local de Andalucía con distintivo blanco, la medalla de Oro de la Ciudad de La Línea de la Concepción, la medalla al Mérito Militar con distintivo blanco, y recompensas a la dedicación al servicio policial en sus modalidades de encomienda, cruz y medalla.