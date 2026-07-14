El Hospital Quirónsalud de Marbella acoge una jornada gastronómica de la mano del chef Iván Cerdeño

El chef Iván Cerdeño, en la jornada gastronómico del Hospital Quirónsalud de Marbella. - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud de Marbella (Málaga) ha acogido una jornada gastronómica protagonizada por el chef Iván Cerdeño, distinguido con dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

El cocinero ya había participado previamente en la puesta en marcha del Programa de Alimentación Saludable que Quirónsalud ha implantado en todos sus centros, en el que continúa participando activamente. La iniciativa celebrada en el centro marbellí ha permitido acercar a pacientes, profesionales y visitantes los valores de una alimentación saludable, equilibrada y sostenible a través de una experiencia gastronómica desarrollada en distintos espacios del centro.

La jornada ha comenzado en las cocinas del hospital, donde Cerdeño ha trabajado junto al equipo de restauración y los profesionales de Nutrición y Dietética en la elaboración del menú especial diseñado para la ocasión.

Cerdeño ha asegurado que "ha sido una experiencia muy enriquecedora cocinar junto a los profesionales del Hospital Quirónsalud Marbella y comprobar el compromiso que existe por ofrecer cada día una alimentación de calidad a pacientes, acompañantes y trabajadores".

El chef ha reivindicado que la alimentación "forma parte del cuidado de las personas" y que en un hospital "no solo es importante que los platos respondan a las necesidades nutricionales de cada paciente, sino que además resulten apetecibles, reconfortantes y contribuyan a hacer más agradable su recuperación".

Posteriormente, la actividad se ha trasladado a la terraza de la cafetería del hospital, donde Cerdeño ha protagonizado un showcooking en directo en el que ha mostrado la elaboración de algunas de las recetas del programa y ha compartido con los asistentes las claves para elaborar una cocina saludable, equilibrada y llena de sabor.

La jornada ha concluido con una degustación abierta a profesionales, pacientes, acompañantes y visitantes, quienes pudieron disfrutar de un menú compuesto por vichyssoise con crujiente y aceite de oliva, ensalada malagueña, beef bourguignon con espárragos trigueros salteados y sandía aliñada con hierbabuena.

Cerdeño ha recordado que "la cocina saludable no consiste en renunciar al sabor, sino en poner en valor el producto, las elaboraciones sencillas y el equilibrio nutricional. Ese ha sido el objetivo de este programa desde el principio".

Uno de los momentos más especiales de la jornada ha tenido lugar cuando el chef ha acompañado al equipo en el reparto de algunos menús a pacientes ingresados. El chef ha compartido unos minutos con ellos y ha intercambiado impresiones sobre la importancia de una alimentación cuidada durante el proceso de recuperación.

UN PROGRAMA QUE TRANSFORMA LA ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

El Programa de Alimentación Saludable, impulsado por Quirónsalud en colaboración con Iván Cerdeño, nació con el objetivo de reforzar el papel de la alimentación como parte fundamental del cuidado de la salud, promoviendo una restauración hospitalaria basada en la calidad nutricional, la sostenibilidad, la educación alimentaria y la mejora de la experiencia de pacientes, profesionales y visitantes.

Después de dos años de implantación en todos los hospitales de Quirónsalud, los resultados muestran un elevado grado de satisfacción de los pacientes con los menús. El 83% valora el sabor como bueno o muy bueno, el 84% valora la variedad en los menús y el 93% considera la cantidad adecuada o más que suficiente.

En este sentido, el director médico del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Miguel Ángel Ramírez, ha destacado que la visita de Cerdeño ha permitido "acercar este proyecto a la población, además de reconocer el extraordinario trabajo que realiza diariamente nuestro equipo de cocina".

"La gastronomía hospitalaria ha evolucionado enormemente y hoy es posible ofrecer menús saludables, adaptados a las necesidades clínicas de cada paciente y, al mismo tiempo, atractivos y apetecibles" ha concluido Ramírez.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Marbella reafirma su compromiso con un modelo de atención integral en el que la alimentación constituye un elemento más del cuidado de la salud, promoviendo hábitos de vida saludables y una restauración hospitalaria basada en la calidad nutricional, la sostenibilidad y la mejora continua de la experiencia de pacientes, profesionales y visitantes.