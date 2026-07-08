Hospital Quirónsalud Marbella impulsa un nuevo modelo de medicina preventiva con su servicio de chequeos personalizados

Archivo - Equipo de Medicina Interna de Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD MARBELLA - Archivo

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La medicina preventiva está evolucionando hacia modelos cada vez más personalizados. Frente a los chequeos estándar, que aplican las mismas pruebas a amplios grupos de población, los programas individualizados permiten adaptar cada estudio a las características y necesidades concretas de cada persona.

Así, con esta filosofía, el Hospital Quirónsalud Marbella ha puesto en marcha su nuevo Servicio de Chequeos Personalizados, coordinado por el equipo de Medicina Interna.

El doctor Javier Moreno, jefe del Servicio de Medicina Interna, ha explicado que el objetivo es ofrecer una evaluación integral de la salud basada en la evidencia científica y adaptada a factores como la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el estilo de vida o las preocupaciones específicas de cada paciente.

Para ello, el proceso comienza con una consulta inicial con un especialista en Medicina Interna, que diseña el programa de despistaje más adecuado para cada caso, ha indicado Quirónsalud Marbella en un comunicado.

MÁS ALLÁ DEL CHEQUEO CONVENCIONAL

Los especialistas recuerdan que realizar las mismas pruebas a todos los pacientes no siempre resulta útil: "Sabemos que no todo chequeo rutinario indiscriminado es necesariamente útil. Incluso sabemos que mal enfocados, los chequeos pueden llegar a tener efectos adversos para la persona por generar información confusa, como falsos positivos o negativos, y provocando con frecuencia ansiedad y pruebas invasoras innecesarias", han señalado.

Por ello, la medicina preventiva moderna apuesta por seleccionar únicamente aquellas exploraciones que aportan valor según el perfil de riesgo individual.

El chequeo puede orientarse específicamente hacia la prevención y detección precoz de patologías cardiovasculares, metabólicas, oncológicas o infecciosas, entre otras, cuando existan antecedentes o circunstancias que así lo aconsejen.

"Los internistas somos especialistas en las personas enfermas en su conjunto, de forma integral, tenga uno, dos o múltiples problemas, y siempre considerando su individualidad. No tratamos enfermedades, sino personas enfermas", han indicado.

Esta visión permite diseñar programas de prevención adaptados a cada situación. Una vez definida la estrategia preventiva, se activa un circuito asistencial que integra de forma organizada las consultas, exploraciones y pruebas complementarias necesarias para cada paciente.

Han explicado que el programa permite completar todas las pruebas en una única jornada gracias a la coordinación entre especialidades y a la disponibilidad de tecnología diagnóstica avanzada dentro del propio Hospital, lo que permite al paciente realizar todo el proceso de forma ágil y eficiente.

Posteriormente, el mismo especialista en Medicina Interna que diseñó el chequeo interpreta los resultados y entrega las recomendaciones en un plazo aproximado de cuatro días.

LA DETECCIÓN PRECOZ COMO HERRAMIENTA PARA GANAR SALUD

La evidencia científica demuestra que actuar sobre factores de riesgo modificables y detectar determinadas patologías antes de que produzcan síntomas mejora significativamente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes: "Hoy día sabemos que los chequeos personalizados bien planteados y a intervalos bien establecidos disminuyen el riesgo de enfermedad y su severidad en caso de que aparezca".

En este sentido, los chequeos permiten favorecer la detección precoz de enfermedades que pueden permanecer asintomáticas durante años, como la hipertensión arterial, la diabetes o algunos tipos de cáncer.

El servicio está dirigido tanto a personas sanas que desean conocer mejor su estado de salud y adoptar medidas preventivas, como a pacientes con antecedentes familiares o factores de riesgo específicos que pueden beneficiarse de una vigilancia más estrecha.

"Podemos anticiparnos y, con la modificación de hábitos y tratamientos adecuados, evitar ese grave problema de salud 'heredado' al que nos hubiésemos visto abocados", ha concluido Moreno.