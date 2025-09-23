El Hospital Vithas Xanit Internacional amplía el tiempo que los familiares pueden acompañar a pacientes en UCI

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional en Benalmádena (Málaga) ha implementado un nuevo modelo en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), liderado por la doctora Rocío Aragonés, jefa de la unidad, con el que se establece un horario ampliado de visitas, alineado con los modelos más avanzados de humanización asistencial y como parte de la estrategia de Vithas para mejorar la experiencia del paciente mediante una atención "más cercana, segura y centrada en la persona".

Así lo han informado desde el grupo hospitalario en una nota, en la que han apuntado que este cambio permite que los pacientes críticos estén acompañados por sus seres queridos durante más tiempo, "reforzando así su bienestar emocional y su recuperación clínica".

Desde la puesta en marcha del programa, un familiar por paciente puede permanecer en la unidad en horario de mañana y tarde, participando activamente, si así lo desea, en cuidados cotidianos como la alimentación, la movilización o la higiene, siempre bajo indicación del equipo médico y de enfermería.

Además, se han habilitado tramos específicos de visitas con dos familiares y franjas de información médica personalizada, garantizando la cercanía sin comprometer la debida atención asistencial.

El nuevo enfoque responde "a una amplia evidencia científica que avala los beneficios de las UCI abiertas". Así, han explicado que numerosos estudios internacionales "han demostrado que la presencia continuada de un familiar contribuye a reducir el riesgo de delirium, mejora la estabilidad emocional del paciente y refuerza la relación de confianza entre familia y personal sanitario".

También se ha observado una disminución de las complicaciones clínicas, así como una mejor adaptación del paciente al alta hospitalaria.

Para garantizar la seguridad y la intimidad de todos los ingresados, se han establecido normas específicas dentro de la unidad con motivo de este nuevo enfoque, incluyendo un protocolo de apoyo por parte del equipo de seguridad hospitalaria y la recomendación de preservar la privacidad del resto de pacientes.

En casos especiales, como niños, personas mayores con riesgo de desorientación o pacientes dependientes, se contempla incluso la posibilidad de pernoctación de un acompañante durante la noche, según han incidido.

Esta medida sitúa a Vithas Xanit "en la vanguardia de la atención crítica humanizada, siguiendo las recomendaciones de organismos como la Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc), la Organización Mundial de la Salud o la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos", han apuntado.

Todas estas recomendaciones defienden "una atención centrada en la persona que contemple no solo la dimensión médica del ingreso, sino también el entorno afectivo del paciente". "Con esta iniciativa, Vithas refuerza su compromiso con una medicina más cercana, respetuosa y eficaz, que pone a la persona y su entorno en el centro del proceso asistencial", han incidido.