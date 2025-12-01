El Hospital Vithas Xanit Internacional obtiene la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Profesionales Vithas Xanit Internacional. - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional, situado en la localidad de Benalmádena (Málaga), ha recibido la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) en nivel "Avanzado", el primero de los tres niveles que contempla el modelo de calidad de este organismo. La obtención de esta certificación es un reflejo del esfuerzo y la dedicación constante de todo el equipo para cumplir con los rigurosos estándares establecidos por la agencia.

El hospital se ha certificado a través del manual de Centros Hospitalarios, que incluye un total de 100 estándares, 40 de ellos de obligado cumplimiento. Entre estos criterios figuran aspectos como la accesibilidad y continuidad de la atención, la documentación clínica, la gestión por procesos asistenciales, la promoción de la salud y la calidad de vida, así como la estructura, el equipamiento y las herramientas de calidad y seguridad.

Durante el proceso de certificación, se han identificado fortalezas destacadas como la importante actividad investigadora, especialmente en el servicio de Neumología. También sobresale su amplia cartera de servicios, respaldada por recursos tecnológicos innovadores como el robot Da Vinci para cirugía.

También destaca la implementación de numerosas líneas para prevenir riesgos relacionados con la seguridad del paciente, así como el sentimiento de pertenencia y el compromiso con la mejora continua de la atención, que son de los aspectos más valorados por sus profesionales.

Este distintivo reconoce la calidad de los servicios que prestan todos los profesionales del hospital, su gran labor y la excelente atención médica que ofrecen a los pacientes. Asimismo, reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad asistencial para seguir mejorando día a día.

Según señalan desde Vithas, en la provincia de Málaga ya son tres hospitales de ámbito privado los que han superado el proceso de certificación de la ACSA.

Para José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional: "La acreditación en nivel avanzado por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía representa un hito muy significativo para nuestro hospital. Es el resultado del compromiso diario de nuestros profesionales con la mejora continua, la seguridad del paciente y la excelencia asistencial".

"Este distintivo nos impulsa a seguir avanzando con responsabilidad y vocación de servicio. Además, contar también con la acreditación internacional de la Joint Commission, que hemos renovado de forma reciente por cuarta vez, refuerza aún más nuestra apuesta por los más altos estándares de calidad, tanto a nivel autonómico como global", añade

CERTIFICACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Salud y Consumo e integrada en la Fundación Progreso y Salud.

Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favorece una cultura de la mejora continua.