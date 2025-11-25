El Hospital Vithas Xanit Internacional participa en la creación de un decálogo ético sobre el uso de IA en medicina

El doctor Francisco Miralles Linares, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional ha participado como ponente en el X Congreso Nacional de Deontología y Ética Médica. - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El doctor Francisco Miralles Linares, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional (en Benalmádena, Málaga), ha participado como ponente en el X Congreso Nacional de Deontología y Ética Médica. Además, ha formado parte del comité científico responsable de la elaboración de la "Declaración de Jaén sobre la Medicina 5.0", un documento que establece las bases éticas para el uso de tecnologías emergentes en el ámbito sanitario y que ha sido publicado en la revista científica Actualidad Médica.

Así lo han dado a conocer desde Vithas en un comunicado, en el que destacan que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el área de la salud plantea desafíos éticos que requieren una respuesta clara y estructurada.

"La Declaración de Jaén sobre la Medicina 5.0, propone un marco ético que garantice la supervisión humana efectiva en el uso de sistemas automatizados, así como la protección de los derechos fundamentales de los pacientes", explica el doctor Miralles.

"Entre los principios destacados se encuentran la autonomía, la seguridad, la equidad y la transparencia. Se insiste en que cualquier aplicación de inteligencia artificial en medicina debe estar sujeta a evaluación clínica, certificación oficial y supervisión por comités de ética asistencial y de investigación.

Además, se recomienda que los profesionales sanitarios reciban formación específica en el uso de estas tecnologías, y que los pacientes sean informados de forma clara y comprensible", añade el especialista.

DECÁLOGO ÉTICO PARA UNA MEDICINA 5.0 RESPONSABLE

Con respecto al decálogo, según detalla el doctor Francisco Miralles Linares, se trata de un conjunto de principios que no solo orienta el uso clínico de herramientas digitales, sino que también protege los derechos fundamentales de los pacientes en un entorno cada vez más automatizado.

El decálogo incluye la necesidad de validar clínicamente las nuevas tecnologías, garantizar la formación continua de los profesionales, y asegurar la equidad en el acceso a la medicina personalizada.

También propone medidas para reforzar la seguridad de la historia clínica electrónica, regular la atención virtual y establecer mecanismos de supervisión en el uso de datos sanitarios, especialmente en contextos de investigación o asistencia transfronteriza.

Del mismo modo, se pone énfasis en la responsabilidad profesional, la transparencia en el manejo de información sensible y la necesidad de marcos legales que acompañen el avance tecnológico.