Los hosteleros mantienen "expectativas positivas" para la Feria de Málaga

1109317.1.260.149.20260806133357 Archivo - Imagen de la Feria de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. - Archivo

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha realizado un primer balance de cara a la Feria de Málaga, que tiene lugar del 15 al 22 de agosto, y mantienen de cara a estas fechas "expectativas positivas".

Frutos, tras ser cuestionado por los periodistas, ha explicado que para los hosteleros "el mes de agosto es el mes pico" y ha valorado ,de igual modo, el empleo.

De cara a la Feria, ha resaltado que "esos días tanto para facturación como para contratación son importantes en toda la provincia" y ha insistido en que el sector mantiene "unas expectativas positivas" de cara a su "semana grande", donde se acogen "al disfrute tanto del público local como del visitante".

No obstante, pese a estas previsiones, Frutos ha reconocido que en julio "hemos estado algo por debajo del año pasado" pero ha confiado en que agosto "se comporte" ya que "las previsiones que tenemos van a ser parecidas al año pasado".

Por otro lado, cuestionado por un reciente estudio en el que se destaca los cambios de consumo y cómo afecta esto al sector, Frutos ha señalado que "ha cambiado la tendencia" y "facturamos más, pero porque también la tendencia de subida de precios y los costes que estamos soportando también repercuten".

"Es verdad que las pernoctaciones están subiendo y quizás es donde se habla de que el visitante que llega gaste más. Pero en lo que es hostelería lo que estamos notando es un cambio de tendencia", ha concluido Frutos.