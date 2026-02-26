Hoteleros de la Costa del Sol apuntan a pérdidas superiores a los 300 millones por "bloqueo" del AVE y temporales

Archivo - Imagen de archivo de la estación de tren María Zambrano de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha mostrado "inquietud" por la situación por el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto del país, afectada desde enero tras el accidente de Adamuz (Córdoba); lo que sumado al estado del litoral tras las borrascas "está produciendo una caída de la demanda que pueden llegar a arrastrar pérdidas superiores a 300 millones de euros".

Así lo ha dicho el presidente de Aehcos, José Luque, quien ha apuntado que "ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%", que afectan a los establecimientos de alojamiento turístico, "principalmente desde segmentos turísticos como el corporativo, la actividad congresual, la de grandes eventos y el turismo 'City-break' o de escapadas cortas".

Desde Aehcos han indicado que "la irregularidad en el servicio, que ahora anuncia Adif a través de las operadoras de alta velocidad que permanecerá al menos hasta el 23 de marzo, casi a las puertas de la Semana Santa, pone en jaque las reservas hoteleras nacionales y con cierta incidencia en la demanda internacional".

Esto, han apuntado en una nota, "está suponiendo un factor de desincentivación de la demanda, en una temporada en la que el turismo nacional cumple un destacado papel estabilizador en el flujo turístico tanto de la capital malagueña como del litoral y del interior de la provincia".

A ello cabe sumar, según han señalado, la situación del litoral malagueño tras los últimos temporales y borrascas, "que arroja un panorama preocupante a las puertas de una primavera en la que el estado de las playas vuelve a tomar peso en la toma de decisiones de los visitantes".

Según Luque, "no en vano, contemplábamos un impacto para el primer trimestre de 2026 de 1.750 millones de euros --el 21% del impacto anual del sector--, de los que estimamos pérdidas de unos 255 millones de euros en el caso del turismo nacional y unos 45 millones de euros derivados del turismo internacional", ha expresado.

"La situación con este anuncio de no reestablecer la alta velocidad en la normalidad como venía sucediéndose antes del pasado 18 de enero, y con perspectivas de restablecimiento a partir del 23 de marzo, tampoco es una garantía, ya que incluso nos tememos que pudiera haber anuncios de retrasos a posteriori, como ha venido sucediéndose durante las últimas semanas", ha dicho.

Además, Luque ha manifestado que "esta situación está provocando la pérdida de confianza en este medio de transportes que habitualmente era considerado como uno de los prioritarios para desplazarse con mayor calidad y fiabilidad".

Según el comité ejecutivo de Aehcos, "esta situación incrementará progresivamente las potenciales pérdidas de reservas desincentivando además, lo que consideramos más grave aún, como es el mantenimiento del empleo o el decremento de las contrataciones previstas habituales en esta temporada en nuestro sector, y en la medida en la que se retrase la normalidad, ya que nos consta que otros destinos del Mediterráneo están aprovechando esta precariedad".

Por esto, han rogado "responsabilidad a las administraciones competentes de restituir de forma inmediata las conexiones ferroviarias en los términos que venía produciéndose con anterioridad al accidente de Adamuz".