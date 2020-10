Hoteleros de la Costa del Sol prevén este mes una ocupación del 17,5% con menos del 50% de establecimientos abiertos

Mahos dice que se irá en la línea de ahora y noviembre "no será mejor porque ya de por sí es más negativo que octubre"

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, ha explicado que las previsiones de octubre en la provincia son de un 17,5 por ciento de ocupación, con menos del 50 por ciento de los establecimientos hoteleros abiertos.

Callejón, que ha asistido junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Turismo y Promoción de la Ciudad, Rosa Sánchez, y el presidente de Mahos, Javier Frutos, a una rueda de prensa para informar sobre el protocolo suscrito para colaborar en la consolidación de Málaga como destino, ha señalado tras ser cuestionado por previsiones para este puente que "la situación es bastante tensa; nosotros no nos hemos atrevido ni a pedir las previsiones para el puente".

En comparación con la misma fecha del pasado año, Callejón ha señalado que se estaría hablando del cien por cien de apertura en el puente del Pilar y rondaría el 80 u 85 por ciento de ocupación. "Ahora los datos, y el contraste, es un 45 por ciento de apertura y una ocupación del 17,5 por ciento". "No cubrimos ni los gastos de la apertura de los hoteles", ha advertido, señalando que se está "en una situación difícil".

"Ante esta situación actual, desgraciadamente, vemos muy complejo incrementar algo este puente", ha dicho, añadiendo que "no tenemos el mercado internacional; no tenemos el Imserso; ni el nacional, porque solo tiene algunas puntas de fines de semana... Este año, como ya lo hablamos hace meses lo podemos dar por muerto", ha lamentado.

No obstante, ha abogado por trabajar "como estamos haciendo" para poder recuperar la confianza del cliente y también por que "las propias compañías, turoperadores, arranquen ya con seguridad esos programas para 2021, que a día de hoy todavía no lo tenemos cerrado".

"El escenario es bastante complejo", ha reiterado, pero ha insistido en que "saldremos de esta situación" valorando, en este punto, las medidas anunciadas con el fin de aunar esfuerzos para la recuperación del sector debido al impacto de la pandemia y de fomento de Málaga como destino seguro.

Ha dicho que el objetivo es "recuperarnos cuanto antes, sacar todo ese potencial cliente y traerlo y para eso necesitamos actuaciones de este tipo".

Al respeto, ha insistido en generar "la máxima confianza al cliente posible, para que cuando levantemos esa veda y tengamos todos los servicios puestos y funcionando, nos cueste menos porque nos basamos en las bondades que tenemos en el destino, que es único".

Ha hablado del "miedo del cliente" y "la generación de pánico" añadiendo que "se cura con generar, de nuevo, esa confianza". "Nosotros podemos sacar pecho que este verano no hemos tenido ningún caso --de COVID-- en ningún establecimiento hotelero ni de trabajadores ni de clientes", ha sostenido Callejón, asegurando que eso "es por el buen hacer que tenemos los empresarios a la hora de seguir los protocolos, que por cierto, hemos diseñados nosotros".

Sobre cuándo se prevé recuperar el sector, ha manifestado que "los datos que tenemos es que no tengo a día de hoy firmado con la touroperación el verano de 2021 cuando en años anteriores lo teníamos prácticamente todo cerrado; a día de hoy no sabemos a qué teléfono llamar", lo cual, ha dicho "nos posiciona en un verano siguiente muy complejo y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo esto".

RESTAURACIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha señalado que las previsiones en el sector "no están en la línea de los hoteleros porque tenemos público local, pero hay zonas que están más castigadas que otras".

En concreto, ha puesto como "claro ejemplo" el centro de la ciudad, que "ahora mismo estaremos en un 60 por ciento de establecimientos abiertos" y la facturación ha bajado en un 70 por ciento. Frente a ello, ha dicho, en los barrios "la incidencia es menos negativa", pero cuya facturación también ha bajado en torno al 30 por ciento.

Las previsiones para el puente, por tanto, "no van a cambiar mucho porque no vamos a recibir a gente de fuera, por lo que será en línea similar a la que se está llevando", augurando que para noviembre "no será mucho mejor porque ya de por sí es más negativo que octubre".