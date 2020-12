Los hoteleros de Málaga dicen que la movilidad "no quita el miedo" y mantienen las malas previsiones en Navidad

Inauguración de las luces navideñas en la céntrica calle Larios de Málaga, que este año no celebrará su tradicional espectáculo de luz y sonido a causa de las restricciones impuestas por la Covid-19. Málaga 27 de noviembre 2020

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ha afirmado que la apertura de la movilidad provincial durante esta semana y la prevista desde este viernes en el conjunto de la comunidad autónoma "no quita el miedo" a la población, por lo que las previsiones para finales de año y, en concreto durante las fiestas navideñas, siguen siendo malas.

"La movilidad no quita el miedo y el miedo es la barrera que tenemos a día de hoy para conseguir clientes", ha especificado Callejón en declaraciones a Europa Press, y ha considerado que el que haya movilidad provincial o autonómica a partir del sábado les da "exactamente igual porque el miedo de todos a moverse está ahí".

Incluso, ha dicho, muchas personas ni siquiera viajarán para estar con familiares directos: "Para irse cuatro días y no poder hacer nada ni ver a sus familiares por miedo al final deciden no viajar". Por tanto, ha admitido que la situación actual no es la más propicia por lo que ha esperado que "se olvide y pase cuanto antes".

Respecto a estas navidades, ha señalado que están trabajando por que haya cotillones de Fin de Año en algunos de los pocos hoteles que continúan abiertos en la provincia pero ha admitido que es muy complicado: "Si hay el miedo a no juntarnos, si no se puede bailar y tienes que estar sentado todo el rato la verdad es que no invita a nada".

El 80 por ciento de los hoteles de la provincia de Málaga continuarán cerrados, tal y como ya indicó Callejón, quien ha agregado que hay muchos apartamentos turísticos de larga estancia donde sí se dan servicios y hay un compromiso de mantener las instalaciones, como es el caso de los apartahoteles.

En lo que respecta a los hoteles en sí se mantienen abiertos los del centro de Málaga fundamentalmente, ha recordado Callejón. "Es una situación insólita y difícil de remontar", ha agregado el presidente de la patronal hotelera, quien ha destacado el esfuerzo que está suponiendo en muchos casos esas aperturas.

Un hotel de unas 100 habitaciones de media cuesta al mes 50.000 euros, ha apuntado, añadiendo que continúan sin ayudas. "En el primer momento tenían un bolsillo, un colchón pero ya se acabó", ha apostillado.

FONDOS DE INVERSIÓN

Respecto al interés creciente de fondos de inversión por adquirir hoteles de la provincia de Málaga, Callejón ha admitido que continúa e incluso en mayor medida ese interés, primando aquellos de más de 100 unidades y en primera línea de playa. "Se están interesando por todo tipo de establecimientos", ha agregado.

Sobre la recuperación y si mantiene 2022 como el inicio de la misma, el presidente de los hoteleros malagueños ha considerado que en 2021 habrá picos e irá dependiendo de la vacunación de la población". "Va a ser un año de transición para que en 2022 se remonte, siempre y cuando la situación económica repunte", ha finalizado.