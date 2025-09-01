Icelandair inaugura vuelo directo entre Málaga y Reikiavik a partir del 6 de septiembre.

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Icelandair ha anunciado la incorporación de una nueva ruta directa que conectará Málaga y Reikiavik a partir del 6 de septiembre de 2025; un lanzamiento con el que la aerolínea amplía su presencia en el sur de Europa y acerca a los viajeros andaluces a los paisajes únicos de Islandia, al tiempo que ofrece nuevas opciones de conexión hacia América del Norte a través de su hub en Keflavík.

La ruta contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados; en concreto, FI 573 Málaga (AGP) a las 15.45 horas y llega a Reikiavik (KEF) a las 18.35 horas; y FI 572 de Reikiavik a las 08.00 y llegada a Málaga a las 14.45 horas, han indicado a través de un comunicado.

Según han asegurado desde la compañía, gracias a esta nueva conexión, los pasajeros podrán descubrir "las maravillas naturales de Islandia", como glaciares, cascadas, geiseres o auroras boreales; y también tendrán acceso a la red de destinos transatlánticos de Icelandair.

Al respecto, han señalado que desde Reikiavik, la aerolínea conecta con ciudades "clave" como Nueva York, Boston, Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle o Toronto, entre muchas otras.

La directora de Icelandair en España, Eva Bretos Cano, ha destacado que están "muy ilusionados con la apertura de esta nueva ruta entre Málaga y Reikiavik". "Supone una oportunidad única para acercar Islandia a los viajeros del sur de España, al mismo tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión hacia Norteamérica", ha incidido.

Icelandair es una compañía aérea islandesa con más de 85 años de historia y que actualmente cuenta con 60 destinos en Norteamérica y Europa. Opera vuelos directos a Islandia desde Alicante, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa, Málaga y Tenerife Sur.