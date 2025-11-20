El IES Vicente Espinel acoge el próximo concierto de la Banda Municipal de Música

Archivo - La Banda Municipal de Música de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) - La Banda Municipal de Música ofrecerá el próximo domingo, 23 de noviembre, a las 12.00 horas, un nuevo concierto de su actual temporada 2025-2026, en el IES Vicente Espinel, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez.

La entrada es gratuita previa reserva en el email: bandaeninstespinel6.eventbrite.es, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El concierto comenzará con óperas conocidas como El Murciélago (Gran Obertura) de Johann Strauss II, famosa por su humor, enredos amorosos y su música vibrante, Los Cuentos de Hoffman (Bacarola) compuesta por Jacques Offenbach, rodeada de romance y tragedia y, por último, Finlandia (Poema Sinfónico) del maestro Jean Sibelius, que se ha convertido en himno de dicho país.

En la segunda parte, se interpretarán las zarzuelas Las Golondrinas (Pantomima) de José María Usandizaga, llamado por sus coetáneos 'Puccini español', y la opereta Benamor del maestro de la lírica española Pablo de Luna. Finalizará el concierto con la interpretación del pasodoble Cadena Cromática del maestro Perfecto Artola Prats