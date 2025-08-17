El II Festival Lírico de Torremolinos tendrá como protagonista a la zarzuela 'Los Claveles' - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El II Festival Lírico de Torremolinos tendrá como protagonista a la zarzuela 'Los Claveles' el próximo 26 de agosto. Una representación que se une a la ópera 'La Flauta Mágica', que ya se representó el pasado 3 de agosto con un gran éxito de asistencia.

La zarzuela 'Los Claveles' tendrá lugar en la Casa de los Navajas con una doble función a las 21.00 y a las 22.30 horas. La obra, del autor José Serrano, con libreto de Luis Fernández Sevilla y Anselmo Carreño, estará a cargo de la compañía Teatro Lírico Andaluz.

Las entradas tienen un precio de diez euros para cada una de las funciones, y pueden adquirirse en la Agencia de Viajes Pinsapo, en plaza de la Nogalera, 314, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La trama principal gira en torno a la relación entre Rosa, una joven obrera coqueta, y Fernando, el cajero de la fábrica. Rosa, consciente de su belleza y del poder que ejerce sobre los hombres, juega con los sentimientos de Fernando, quien inicialmente se muestra indiferente. Cuando Fernando se da cuenta de que Rosa intenta manipularlo, adopta una actitud fría hacia ella, lo que despierta su interés y deseo. Rosa se propone conquistarlo, y finalmente, ambos confiesan su amor mutuo y deciden casarse.

Paralelamente, se desarrolla una trama cómica que involucra a Jacinta y Goro, una pareja de jóvenes enamorados. La madre de Goro, la 'Seña Remedios', intenta que su hijo se case con Jacinta, pero Evaristo, el padre de Goro, se opone alegando que Jacinta es hija suya y de otra mujer, lo que la convertiría en hermana de Goro.