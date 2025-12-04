Las III Jornadas de Investigación en Cuidados consolidan la investigación enfermera como motor de innovación asistencial

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA ha acogido las III Jornadas de Investigación en Cuidados de Málaga, un encuentro organizado por Ibima Plataforma Bionand en colaboración con la UMA y el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. - UMA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga (UMA) ha sido sede este jueves de las III Jornadas de Investigación en Cuidados de Málaga, un encuentro organizado por Ibima Plataforma Bionand en colaboración con la UMA y el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, que busca poner en valor el papel de la investigación enfermera como motor de mejora en la atención sanitaria y la calidad de los cuidados.

Esta tercera edición ha consolidado la cita como un referente provincial y autonómico en el ámbito de los cuidados, ofreciendo un espacio de diálogo, actualización científica y conexión entre investigadores, profesionales clínicos y representantes institucionales del sistema sanitario andaluz.

El acto inaugural ha contado con la participación de la vicerrectora adjunta para las relaciones en el ámbito de la Salud e institutos de Investigación, Natalia García Casares; el catedrático Francisco Tinahones, director científico de Ibima Plataforma Bionand; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Noelia Moreno Morales; la directora del Departamento de Enfermería, Isabel María Morales Gil, y José Miguel Carrasco Sancho, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.

La conferencia inaugural, titulada 'Investigación en Cuidados y Transferencia de Conocimiento a la Práctica Clínica', ha sido impartida por César Hueso Montoro, catedrático del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, quien ha destacado la importancia de trasladar los resultados científicos a la práctica enfermera diaria.

La presentación ha corrido a cargo de Magdalena Cuevas-Fernández-Gallego, profesora de la UMA e investigadora del grupo Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud de IBIMA Plataforma Bionand.

El grupo Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud ha presentado sus principales líneas de investigación centradas en los cuidados predictivos en la cronicidad, con ponencias sobre liderazgo en macroestudios multicéntricos (Jorge Caro), predicción del uso de servicios agudos en niños con multimorbilidad (Bibiana Pérez), variabilidad en el cuidado de pacientes renales portadores de catéter (Ian Blanco) y el proyecto Best Care Ictus, orientado a garantizar cuidados seguros y accesibles a pacientes con ictus en toda la provincia (Laura Gutiérrez).

El encuentro también ha dado visibilidad a los grupos emergentes de Ibima Plataforma Bionand, como el BA-16 "Calidad y seguridad en cuidados hematológicos y de laboratorio", que ha presentado los resultados del proyecto Nursing Research Challenge desarrollado en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Doctor Adolfo Romero Ruiz), y el grupo "Envejecimiento, Cronicidad Compleja y Docente", con una ponencia sobre el impacto del ejercicio multicomponente en población mayor prefrágil en Atención Primaria (Alberto Gómez Moreno).

Las jornadas han puesto también en valor la labor de enfermeras clínicas investigadoras del sistema sanitario malagueño, que han presentado estudios aplicados en hospitales como el Virgen de la Victoria y el Hospital de la Axarquía, centrados en la reducción de reingresos, la mejora del soporte social y la evaluación del modelo Better para el asesoramiento sexual en pacientes con cáncer de mama.

La sesión dedicada a jóvenes investigadores predoctorales ha evidenciado el potencial de la nueva generación de profesionales, con trabajos de doctorandos de la UMA, Ibima Plataforma Bionand y Fundación Cudeca, enfocados en la humanización, la gestión del conocimiento y la atención centrada en la persona.

Durante el encuentro se ha realizado también un emotivo reconocimiento al enfermero e investigador Juan Carlos Morilla, pionero en la creación hace dos décadas de la primera Unidad de Gestión Clínica específica para centros residenciales en Málaga. Morilla, enfermero gestor de casos y coordinador provincial de residencias durante la pandemia por Covid-19, ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la investigación en cronicidad y dependencia en el marco de Ibima Plataforma Bionand y la Universidad de Málaga.

Su labor, centrada en la mejora continua de la atención a las personas mayores y dependientes, ha sido destacada por compañeros y autoridades como ejemplo de compromiso, liderazgo y vocación de servicio.

Las III Jornadas de Investigación en Cuidados de Málaga se consolidan como una cita estratégica en el calendario científico del ámbito sanitario andaluz, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la creación de sinergias entre universidad, servicios de salud y centros de investigación.

"Estas jornadas reflejan el compromiso de Ibima Plataforma Bionand con la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, pilares esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer el rol de la enfermería en el sistema sanitario", ha subrayado Francisco Tinahones, director científico del instituto.