El IMFE forma a 18.500 personas a través de cursos e itinerarios integrales para la inserción laboral

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, presenta el balance de actuaciones del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del ejercicio 2025 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha formado a un total de 18.500 personas a través de los distintos cursos e itinerarios integrales para la inserción laboral y ha posibilitado más de 1.100 contrataciones de personas demandantes de empleo a lo largo del año 2025.

Dentro del catálogo de servicios que ofrece el IMFE para el impulso del empleo en la ciudad, se encuentra la intermediación laboral, cualificación profesional, orientación y apoyo al emprendimiento, entre otros.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha informado este jueves sobre las actuaciones del IMFE en materia de impulso del empleo, formación, orientación profesional y apoyo al tejido empresarial relativas al ejercicio de 2025. En este sentido, la agencia municipal de colocación ha posibilitado un total de 1.146 contrataciones de personas demandantes, lo que supone más de tres contratos al día y un incremento del 14% con respecto al ejercicio anterior.

Así, la colaboración con el tejido empresarial ha permitido incorporar 211 nuevas empresas y gestionar 1.280 ofertas de empleo que generaron 2.640 puestos de trabajo, todos ellos publicados en la plataforma www.malagaempleo.com.

Como resultado de los procesos de selección, se remitieron 9.352 candidaturas previamente evaluadas, optimizando la adecuación entre perfiles profesionales y necesidades empresariales.

FORMACIÓN CONTINUA

Han detallado que la formación sigue constituyendo uno de los pilares fundamentales de la actividad del IMFE. Durante el año 2025, han participado un total de 18.506 personas en 137 cursos y acciones formativas diseñadas para dar respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral, especialmente en la modalidad online, que se consolida como una herramienta de acceso flexible y eficaz, con un total de 13.459 alumnos.

Esta programación ha combinado contenidos transversales con materias de vanguardia, destacando la alta participación en cursos vinculados a la inteligencia artificial, como 'ChatGPT e Inteligencia Artificial', con 1.524 asistentes.

Otros cursos destacados han sido los de manipulador de alimentos, que han permitido formar a 1.545 personas en 29 ediciones, facilitando el acceso inmediato a sectores con alta demanda de empleo como la hostelería y la distribución.

Asimismo, el Programa de Competencias Profesionales para el Empleo ha contribuido a mejorar la empleabilidad de 1.372 participantes mediante el desarrollo de habilidades clave como la comunicación, la resiliencia o la gestión de equipos, conforme a estándares del SEPE y la Junta de Andalucía.

IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DIGITAL

El IMFE ha reforzado también su apuesta por el emprendimiento a través de la Escuela Municipal de Empresas y el programa 'España Emprende', que han formado conjuntamente a cerca de 1.700 personas en materias relacionadas con la creación y consolidación de negocios, incluyendo marketing digital, facturación electrónica o tecnologías emergentes como la impresión 3D.

En el ámbito de la capacitación digital, el organismo ha consolidado su papel como Centro de Capacitación Digital y ha ampliado su red de Aula Mentor con nuevas sedes en Tabacalera y calle Victoria, que han facilitado el acceso a formación reglada en los distritos y promovido la adquisición de competencias digitales básicas y avanzadas.

Asimismo, la Formación Profesional para el Empleo (FPE) y los programas específicos vinculados a sectores estratégicos han permitido ofrecer itinerarios formativos en ámbitos con alta inserción laboral, como la atención sociosanitaria, la logística o la informática de gestión.

A ello se suman los proyectos del Programa de Empleo y Formación, que han combinado formación teórica y práctica profesional, permitiendo a 75 alumnos desarrollar experiencia laboral en ocupaciones de utilidad pública.

ORIENTACIÓN LABORAL

En materia de orientación, la unidad de empleo ha desarrollado una atención integral a través de distintos programas. Los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral han atendido a colectivos vulnerables y jóvenes, facilitando itinerarios personalizados que combinan formación, orientación y acceso al empleo.

A estas actuaciones se suman el programa de orientación profesional 'Andalucía Orienta', centrado en el acompañamiento individualizado, y el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que facilita prácticas en empresas como vía de acceso al mercado laboral. Estas iniciativas han permitido reforzar la empleabilidad de los participantes y mejorar su conexión directa con el tejido productivo.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

Por otro lado, el IMFE ha continuado impulsando el desarrollo económico local mediante el apoyo a emprendedores y empresas a través de la unidad de empresas. Entre los servicios desarrollados destacan el Espacio Autoempleo y el Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA), que ofrecen asesoramiento integral en la puesta en marcha de proyectos empresariales.

En el ámbito de la financiación, el programa 'Financiare' ha facilitado el acceso a recursos económicos, contribuyendo a la viabilidad de nuevas iniciativas empresariales.

De igual modo, el instituto ha promovido el talento emprendedor mediante iniciativas como el 23 Premio Junior de Empresas y los programas 'Málaga Crece', orientados a la consolidación y crecimiento empresarial.

Asimismo, de forma complementaria, han desarrollado programas de difusión de la cultura emprendedora y una intensa agenda de actividades, jornadas y participación en eventos, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades.