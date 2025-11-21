El IMFE organiza la 'Semana de la Moda' para impulsar el emprendimiento y la formación en el sector de la moda local

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) organiza la 'Semana de la Moda' del 24 al 28 de noviembre para impulsar el emprendimiento y la formación en el sector de la moda local.

Se trata de una iniciativa destinada a apoyar el desarrollo empresarial, la visibilidad y la profesionalización del sector de la moda en la ciudad que incluye actividades formativas, encuentros con profesionales y una muestra final abierta a todos los públicos. Todas las actividades son gratuitas previa inscripción, hasta completar aforo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a la programación de la 'Semana de la Moda', han detallado que comienza el lunes, día 24, a las 10.00 horas con una visita profesional a la firma malagueña Julieta Brand en su nueva ubicación, en el parque empresarial Santa Teresa. Su fundadora, Maryam Blanes, presentará la evolución de la marca y compartirá las claves de su proceso de crecimiento.

La jornada incluirá, además, un espacio de networking entre creadores emergentes que mostrarán sus trabajos y compartirán experiencias en materia de gestión empresarial.

Un día más tarde, el martes, a partir de las 11.00 horas, se iniciará un encuentro profesional en la séptima planta del hotel Only You, en formato desayuno de trabajo, durante el cual los participantes presentarán sus proyectos y líneas de actividad. Posteriormente, se realizará una ruta guiada por comercios de moda del Centro Histórico, cuyos responsables expondrán su trayectoria, estrategias de consolidación y visión del sector.

Por último, el viernes tendrá lugar la jornada más abierta al público, considerada el broche final de la Semana de la Moda. Entre las 11.00 y las 14.00 horas, la Escuela Superior de Marketing y Moda-Fashion E-Business School, en la avenida Juan Sebastián Elcano, 125, acogerá una muestra pop-up con marcas y profesionales del sector: moda, complementos, joyería, moda baño, ceremonia, estilismo, modelos, maquillaje, creadores de contenido y servicios vinculados.

Las empresas expositoras participarán a las 10.00 horas en un desayuno profesional colaborativo, previo a la apertura al público, con el fin de promover la generación de sinergias y estrategias conjuntas. Durante la mañana se desarrollará además una sesión formativa sobre marketing, tendencias e innovación aplicada a la organización profesional de eventos de moda.

UNIDAD DE EMPRESAS E IMPULSO AL AUTOEMPLEO

La Unidad de Empresas del IMFE, además de organizar actividades de encuentro empresarial como la 'Semana de la Moda', ofrece una serie de servicios de información, orientación y asesoramiento en su objetivo de incentivar la creación y mantenimiento de empresas.

Se trata de actividades específicas, de carácter presencial, que incluyen conferencias de profesionales del sector, 'catas' empresariales o los 'Networking' que se desarrollan en distintos distritos de la ciudad desde el año 2015 y que incluyen formación, intercambio de experiencias y la creación de redes de negocios entre pymes y autónomos de una forma lúdica.